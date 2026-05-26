Troféu da Copa do BrasilLucas Figueiredo / CBF
Na fase anterior, o Flamengo foi eliminado pelo Vitória. Já o Botafogo caiu para a Chapecoense.
Ao todo, são 14 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória) e dois da Série B (Fortaleza e Juventude). Não houve divisão por potes.
Os confrontos das oitavas de final
. Corinthians x Internacional
. Grêmio x Mirassol
. Vitória x Athletico-PR
. Juventude x Atlético-MG
. Santos x Remo
. Chapecoense x Cruzeiro
. Palmeiras x Fortaleza
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