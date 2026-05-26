Troféu da Copa do BrasilLucas Figueiredo / CBF

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Rio - Fluminense e Vasco vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O sorteio realizado nesta terça-feira (26), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu os jogos da próxima etapa da competição. Os confrontos estão previstos para a semana dos dias 2 e 5 de agosto.

Na fase anterior, o Flamengo foi eliminado pelo Vitória. Já o Botafogo caiu para a Chapecoense. 

Ao todo, são 14 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória) e dois da Série B (Fortaleza e Juventude). Não houve divisão por potes. 

Os confrontos das oitavas de final

. Fluminense x Vasco
. Corinthians x Internacional
. Grêmio x Mirassol
. Vitória x Athletico-PR
. Juventude x Atlético-MG
. Santos x Remo
. Chapecoense x Cruzeiro
. Palmeiras x Fortaleza
*Clubes em negrito jogam a volta em casa
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Troféu da Copa do Brasil
Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil aconteceu ontem pela manhã na sede da CBF, no Rio