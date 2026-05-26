João Pedro fez temporada bem avaliada no ChelseaDivulgação / Chelsea
O fato foi noticiado pelo 'Jijantes', canal de transmissão da plataforma Twitch criado pelo jornalista catalão Gerard Romero. Segundo o jornal espanhol 'Marca', o interesse pelo atacante aumentou nas últimas semanas, mas o seu alto preço é o maior obstáculo no momento.
O periódico, que estampou a manchete "Barça ativa a operação João Pedro", informou ainda que Deco chegou a viajar para ver o atacante em ação na final da Copa da Inglaterra, em partida que o Chelsea acabou amargando o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Manchester City por 1 a 0. Na final, João Pedro acabou substituído por Garnacho.
A busca por João Pedro virou prioridade já que o clube procura um substituto à altura de Robert Lewandowski, que encerrou o seu ciclo com a camisa azul e grená. O brasileiro, que terminou a sua primeira temporada no Chelsea com 20 gols e nove assistências, sinalizou de forma positiva por uma mudança de ares.
Informado pelo diretor esportivo Deco da investida do gigante espanhol, o estafe do atacante brasileiro deverá ter mais algumas reuniões nos próximos dias com a direção do Chelsea para tratar do assunto e dar andamento à transferência para o futebol da Espanha.
As cifras envolvendo uma provável negociação devem girar em torno de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 583 milhões). Diante da vontade de João Pedro em jogar na Espanha, o Barcelona tenta agora diminuir a distância entre o que os ingleses pedem e o que o clube catalão está disposto a pagar para tentar definir a contratação.
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