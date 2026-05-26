Marino Hinestroza em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco
"Como era de se esperar, eu claramente sabia que o que aconteceu hoje no CT do clube teria muita repercussão no meu país. Infelizmente, na Colômbia, eu me defendia jogando. Já aqui…", escreveu, seguido de um emoji com a boca tapada.
"Mas quero dizer aos meus amigos que perguntam que estou bem, graças a Deus não aconteceu nada", concluiu.
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Tensão no CT
Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, Marino Hinestroza recebeu cobranças bem fortes por parte dos torcedores: "Vai tomar no seu c..., seu m..." "Seu filho da p...!" "Tu pede pra sair, seu m...!', foram palavras direcionadas ao jogador.
Considerado uma dos maiores investimentos do Vasco na temporada, o colombiano ainda não conseguiu desempenhar dentro de campo. O Cruz-Maltino pagou cerca de 5,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 29,5 milhões, na cotação da época) ao Atlético Nacional para adquirir 80% dos direitos econômicos do atacante.
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