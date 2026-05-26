Marino Hinestroza em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Marino Hinestroza em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/05/2026 08:36

Rio — O atacante Marino Hinestroza, do Vasco, se manifestou nas redes sociais na noite desta segunda-feira (25), horas após ser alvo de cobranças de torcedores organizados que protestaram no CT Moacyr Barbosa , em Jacarepaguá, Zona Sudoeste. O jogador, ex-Atlético Nacional, afirmou que na Colômbia, se "defendia jogando" e disse estar bem.

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"Como era de se esperar, eu claramente sabia que o que aconteceu hoje no CT do clube teria muita repercussão no meu país. Infelizmente, na Colômbia, eu me defendia jogando. Já aqui…", escreveu, seguido de um emoji com a boca tapada.



"Mas quero dizer aos meus amigos que perguntam que estou bem, graças a Deus não aconteceu nada", concluiu.



LEIA MAIS: Ausente em coletiva do Vasco, Renato Gaúcho se pronuncia sobre derrota: 'Noite lamentável' "Como era de se esperar, eu claramente sabia que o que aconteceu hoje no CT do clube teria muita repercussão no meu país. Infelizmente, na Colômbia, eu me defendia jogando. Já aqui…", escreveu, seguido de um emoji com a boca tapada."Mas quero dizer aos meus amigos que perguntam que estou bem, graças a Deus não aconteceu nada", concluiu.

Tensão no CT

O clima do ato no CT foi bastante tenso. Além de Marino, alguns jogadores como David e Carlos Cuesta foram cobrados em seus carros pelos torcedores que passaram no local.



Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, Marino Hinestroza recebeu cobranças bem fortes por parte dos torcedores: "Vai tomar no seu c..., seu m..." "Seu filho da p...!" "Tu pede pra sair, seu m...!', foram palavras direcionadas ao jogador.



Considerado uma dos maiores investimentos do Vasco na temporada, o colombiano ainda não conseguiu desempenhar dentro de campo. O Cruz-Maltino pagou cerca de 5,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 29,5 milhões, na cotação da época) ao Atlético Nacional para adquirir 80% dos direitos econômicos do atacante.