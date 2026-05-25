Renato Gaúcho comandou o Vasco em derrota para o Bragantino

Rio - Ausente na coletiva depois da derrota do Vasco por 3 a 0 para o Bragantino, Renato Gaúcho utilizou as redes sociais para se manifestar. O treinador lamentou o comportamento da equipe carioca na partida, em São Januário, e focou no próximo compromisso na temporada.
"Foi uma noite lamentável. Nada saiu como planejado e infelizmente perdemos um jogo em casa que poderia nos colocar em uma posição melhor na tabela. Agora é continuar trabalhando e focar na classificação de quarta-feira pela Sul-Americana. Depois disso, vamos pensar no jogo de domingo, em casa, pelo Brasileiro", disse o treinador.
Depois da derrota em casa no último domingo (24), o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, deu entrevista coletiva junto ao capitão do time, Thiago Mendes, após a derrota do Cruz-Maltino por 3 a 0 para o Bragantino. Na ocasião, o dirigente rejeitou a possibilidade de Renato Gaúcho pedir demissão.
"O que eu posso dizer é que o Renato ficou muito sentido pelas críticas, ninguém gosta de ser criticado. Ele chegou bastante sentido ao vestiário, muita conversa entre todo mundo, mas o Renato nunca pediu demissão e não está em cima da mesa a possibilidade dele sair. Eu, o presidente e todos os jogadores falamos com ele, houve uma conversa muito aberta, de homens, que eu acredito que vai ter um impacto e quisemos fazer esse gesto para mostrar que estamos com ele", disse.
Pela Sul-Americana, o Vasco volta aos gramados nesta quarta-feira (27), às 19h, contra o Barracas Central, em São Januário. A partida é decisiva para o Cruz-Maltino, que ainda não garantiu a vaga à próxima fase do torneio.
 
