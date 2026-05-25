Diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes espera dar mais reforços a Renato Gaúcho - Reprodução / Vasco TV

Diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes espera dar mais reforços a Renato GaúchoReprodução / Vasco TV

Publicado 25/05/2026 12:04

baixo desempenho das seis contratações para 2026.

O Vasco volta a flertar com a zona de rebaixamento do Brasileiro em mais uma temporada e vive uma nova crise diante da terceira derrota seguida. A perda de paciência da torcida teve como principal alvo Renato Gaúcho, que tem permanência incerta , mas a diretoria também vê problemas no elenco montado, diante dopara 2026.

Por causa desse problema, o diretor de futebol, Admar Lopes, admite a necessidade de ir ao mercado da bola em busca de novos reforços para o segundo semestre.





"Janela abre no mês de julho. É uma seleção interna, entendemos que há jogadores que chegaram na última janela e ainda não conseguiram se adaptar e não entregaram o que esperávamos. Há algumas incertezas", afirmou em coletiva após a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino.

Um problema para esses planos é a crise financeira no Vasco, o que impediu, por exemplo, a contratação de mais um volante no início do ano. Ainda assim, a diretoria busca alternativas viáveis e que possam dar um resultado diferente. Um nome certo que chega é o lateral Paulinho, do América-MG.



Até o momento, Cuiabano é a contratação para 2026 que melhor contribuiu tecnicamente. O problema é que o lateral enfrenta problemas físicos e ficou um mês fora, até voltar a jogar no domingo (24).



Por outro lado, Saldívia é quem mais vem recebendo críticas. Não à toa, já fez três gols contra e protagonizou erros decisivos na defesa, principalmente na saída de bola, como no segundo gol sofrido pelo Cruz-Maltino na última partida.



Já os três atacantes estão devendo bastante. Marino Hinestroza ainda não conseguiu adaptação ao futebol brasileiro, enquanto Brenner e Spinelli sofrem para fazer gols. E no meio, Rojas tem altos e baixos.



"Acredito que, com esse grupo, com uma alteração pontual (no elenco), e com esse treinador, podemos conseguir. Já buscamos empate com o Flamengo, viramos contra o Palmeiras, peço uma margem para mostrarmos que somos capazes de reverter essa situação", completou Admar.