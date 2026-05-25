Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco
O problema, porém, vai além do jejum de vitórias: o time foi vazado 12 vezes no período, uma média de três por partida. O Cruz-Maltino está entre as piores defesas da competição nacional, com 28 gols sofridos em 17 rodadas.
A pressão da torcida aumenta cada vez mais, e o técnico busca resolver a fragilidade da equipe o mais rapidamente possível. O próximo compromisso será contra o Barracas Central (ARG), quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Em caso de derrota ou empate no torneio continental, o Vasco vai igualar a pior sequência com Renato Gaúcho. No início de abril, foram cinco jogos sem vencer - Coritiba, Botafogo, Barracas Central (ARG), Remo e Audax Italiano (CHI).
O novo jejum do Vasco de Renato Gaúcho
. Internacional 4x1 Vasco (16/05) - Campeonato Brasileiro
. Olimpia (PAR) 3x1 Vasco - (20/05) - Sul-Americana
. Vasco 0x3 Red Bull Bragantino (24/05) - Campeonato Brasileiro
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