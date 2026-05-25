Thiago Mendes e Admar Lopes em coletiva após derrota para Red Bull BragantinoReprodução / YouTube
"O que eu posso dizer é que o Renato ficou muito sentido pelas críticas, ninguém gosta de ser criticado. Ele chegou bastante sentido ao vestiário, muita conversa entre todo mundo, mas o Renato nunca pediu demissão e não está em cima da mesa a possibilidade dele sair. Eu, o presidente e todos os jogadores falamos com ele, houve uma conversa muito aberta, de homens, que eu acredito que vai ter um impacto e quisemos fazer esse gesto para mostrar que estamos com ele", disse.
No fim da partida, quando o Cruz-Maltino já estava perdendo, a torcida cantou músicas de protesto e cobrança contra Renato Gaúcho. O técnico chegou a reagir com um sinal de positivo. Vascaínos ainda atiraram copos no treinador.
Admar destacou que a atitude em dar a coletiva foi uma demonstração de apoio a Renato e considerou as críticas injustas, pois o problema não é apenas ele. "Nós também temos que assumir nossa responsabilidade, e a culpa nunca é só do treinador."
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Além disso, Admar também avaliou o trabalho do treinador. "Obviamente, depois de perder 3 a 0 em casa é difícil responder essa pergunta dentro do contexto de hoje. Mas se analisar a pontuação do Renato desde que chegou é positiva. Começamos muito mal o campeonato, acho que o Renato conseguiu recuperação muito boa. Precisamos de mais estabilidade, não oscilar tanto, mas o impacto que o Renato teve no grupo foi enorme, o respeito do grupo e a confiança da diretoria muito grande."
Thiago Mendes também saiu em defesa de Renato. "Quem entra em campo somos nós, jogadores. Normalmente, quem vem é o treinador, mas hoje, a gente dá a cara aqui na entrevista, porque ele não é culpado. Ele escala o time, mas quem joga é a gente. Hoje a gente veio dar a cara por ele. Sabemos que ele não teve culpa nenhuma, quem teve são os jogadores que entram em campo. Hoje, a responsabilidade é toda nossa", destacou.
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