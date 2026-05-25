Thiago Mendes e Admar Lopes em coletiva após derrota para Red Bull Bragantino - Reprodução / YouTube

Thiago Mendes e Admar Lopes em coletiva após derrota para Red Bull BragantinoReprodução / YouTube

Publicado 25/05/2026 00:19 | Atualizado 25/05/2026 00:25





"O que eu posso dizer é que o Renato ficou muito sentido pelas críticas, ninguém gosta de ser criticado. Ele chegou bastante sentido ao vestiário, muita conversa entre todo mundo, mas o Renato nunca pediu demissão e não está em cima da mesa a possibilidade dele sair. Eu, o presidente e todos os jogadores falamos com ele, houve uma conversa muito aberta, de homens, que eu acredito que vai ter um impacto e quisemos fazer esse gesto para mostrar que estamos com ele", disse.



No fim da partida, quando o Cruz-Maltino já estava perdendo, a torcida cantou músicas de protesto e cobrança contra Renato Gaúcho. O técnico chegou a reagir com um sinal de positivo. Vascaínos ainda atiraram copos no treinador.



Admar destacou que a atitude em dar a coletiva foi uma demonstração de apoio a Renato e considerou as críticas injustas, pois o problema não é apenas ele. "Nós também temos que assumir nossa responsabilidade, e a culpa nunca é só do treinador."



LEIA MAIS: Thiago Mendes detona atuação do Vasco contra Red Bull Bragantino: 'Resultado vergonhoso' Rio — O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, deu entrevista coletiva junto ao capitão do time, Thiago Mendes, após a derrota do Cruz-Maltino por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino neste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente afirmou que ele, o presidente Pedrinho e o jogador quiseram "assumir o momento" e não deixaram o técnico Renato Gaúcho dar entrevista, mas garantiu que o treinador segue no cargo."O que eu posso dizer é que o Renato ficou muito sentido pelas críticas, ninguém gosta de ser criticado. Ele chegou bastante sentido ao vestiário, muita conversa entre todo mundo, mas o Renato nunca pediu demissão e não está em cima da mesa a possibilidade dele sair. Eu, o presidente e todos os jogadores falamos com ele, houve uma conversa muito aberta, de homens, que eu acredito que vai ter um impacto e quisemos fazer esse gesto para mostrar que estamos com ele", disse.No fim da partida, quando o Cruz-Maltino já estava perdendo, a torcida cantou músicas de protesto e cobrança contra Renato Gaúcho. O técnico chegou a reagir com um sinal de positivo. Vascaínos ainda atiraram copos no treinador.Admar destacou que a atitude em dar a coletiva foi uma demonstração de apoio a Renato e considerou as críticas injustas, pois o problema não é apenas ele. "Nós também temos que assumir nossa responsabilidade, e a culpa nunca é só do treinador."

O dirigente também afirmou que a conversa no vestiário durou mais de uma hora, e não seria possível resumi-la. "O Renato sentiu muito as críticas. O grupo sentiu muito a derrota. Houve muita conversa, muitas trocas. O grupo, juntamente com a diretoria, decidiu tomar esta atitude porque acreditamos que a culpa, e o Renato não pode vir aqui sozinho assumir a culpa da derrota, todos estamos assumindo a responsabilidade", afirmou.



Além disso, Admar também avaliou o trabalho do treinador. "Obviamente, depois de perder 3 a 0 em casa é difícil responder essa pergunta dentro do contexto de hoje. Mas se analisar a pontuação do Renato desde que chegou é positiva. Começamos muito mal o campeonato, acho que o Renato conseguiu recuperação muito boa. Precisamos de mais estabilidade, não oscilar tanto, mas o impacto que o Renato teve no grupo foi enorme, o respeito do grupo e a confiança da diretoria muito grande."



Thiago Mendes também saiu em defesa de Renato. "Quem entra em campo somos nós, jogadores. Normalmente, quem vem é o treinador, mas hoje, a gente dá a cara aqui na entrevista, porque ele não é culpado. Ele escala o time, mas quem joga é a gente. Hoje a gente veio dar a cara por ele. Sabemos que ele não teve culpa nenhuma, quem teve são os jogadores que entram em campo. Hoje, a responsabilidade é toda nossa", destacou.