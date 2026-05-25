Protesto de torcedores no CT Moacyr BarbosaReprodução / X

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Rio - Alguns membros de torcidas organizadas marcaram presença para realizar um protesto no CT Moacyr Barbosa, na tarde desta segunda-feira (25), em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A manifestação ocorreu um dia depois da derrota por 3 a 0 em São Januário contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.
O clima do ato foi bastante tenso e alguns jogadores como Marino Hinestroza, David e Carlos Cuesta foram cobrados em seus automóveis pelos torcedores que passaram no local. Lideranças dessas organizadas acabaram entrando no CT do Vasco.
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Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, Marino Hinestroza recebeu cobranças bem fortes por parte dos torcedores: "Vai tomar no seu c..., seu m..." "Seu filho da p...!" "Tu pede pra sair, seu m...!', foram palavras direcionadas ao jogador.
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Considerado uma dos maiores investimentos do Vasco na temporada, o colombiano ainda não conseguiu desempenhar dentro de campo. O Cruz-Maltino pagou cerca de 5,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 29,5 milhões na cotação da época) ao Atlético Nacional para adquirir 80% dos direitos econômicos do atacante.
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Com a derrota para o Bragantino, o Vasco permaneceu com 20 pontos e perdeu algumas posições na tabela. Atualmente, o Cruz-Maltino está em 16ª lugar, com apenas dois pontos de vantagem sobre Santos, que abre a zona de rebaixamento.
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Protesto de torcedores no CT Moacyr Barbosa
Barros