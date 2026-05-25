O clima do ato foi bastante tenso e alguns jogadores como Marino Hinestroza, David e Carlos Cuesta foram cobrados em seus automóveis pelos torcedores que passaram no local. Lideranças dessas organizadas acabaram entrando no CT do Vasco.
Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, Marino Hinestroza recebeu cobranças bem fortes por parte dos torcedores: "Vai tomar no seu c..., seu m..." "Seu filho da p...!" "Tu pede pra sair, seu m...!', foram palavras direcionadas ao jogador.
Considerado uma dos maiores investimentos do Vasco na temporada, o colombiano ainda não conseguiu desempenhar dentro de campo. O Cruz-Maltino pagou cerca de 5,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 29,5 milhões na cotação da época) ao Atlético Nacional para adquirir 80% dos direitos econômicos do atacante.
Com a derrota para o Bragantino, o Vasco permaneceu com 20 pontos e perdeu algumas posições na tabela. Atualmente, o Cruz-Maltino está em 16ª lugar, com apenas dois pontos de vantagem sobre Santos, que abre a zona de rebaixamento.
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