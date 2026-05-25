Protesto de torcedores no CT Moacyr Barbosa - Reprodução / X

Protesto de torcedores no CT Moacyr BarbosaReprodução / X

Publicado 25/05/2026 16:03

Rio - Alguns membros de torcidas organizadas marcaram presença para realizar um protesto no CT Moacyr Barbosa, na tarde desta segunda-feira (25), em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A manifestação ocorreu um dia depois da derrota por 3 a 0 em São Januário contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Marino Hinestroza, jogador do Vasco, foi um dos mais cobrados pelas organizadas no protesto realizado na tarde desta segunda-feira (25) em frente ao CT Moacyr Barbosa.



"Vai tomar no seu c* seu merd@!" "Seu filho da put*!" "Tu pede pra sair seu merd@!'



@PodCruzmaltino pic.twitter.com/jHrKmmAO5g — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 25, 2026

O clima do ato foi bastante tenso e alguns jogadores como Marino Hinestroza, David e Carlos Cuesta foram cobrados em seus automóveis pelos torcedores que passaram no local. Lideranças dessas organizadas acabaram entrando no CT do Vasco.

Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, Marino Hinestroza recebeu cobranças bem fortes por parte dos torcedores: "Vai tomar no seu c..., seu m..." "Seu filho da p...!" "Tu pede pra sair, seu m...!', foram palavras direcionadas ao jogador.

Considerado uma dos maiores investimentos do Vasco na temporada, o colombiano ainda não conseguiu desempenhar dentro de campo. O Cruz-Maltino pagou cerca de 5,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 29,5 milhões na cotação da época) ao Atlético Nacional para adquirir 80% dos direitos econômicos do atacante.

Com a derrota para o Bragantino, o Vasco permaneceu com 20 pontos e perdeu algumas posições na tabela. Atualmente, o Cruz-Maltino está em 16ª lugar, com apenas dois pontos de vantagem sobre Santos, que abre a zona de rebaixamento.