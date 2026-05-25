Lucas Piton tenta recuperar espaço no VascoDikran Sahagian/Vasco
Então, aos sete minutos do segundo tempo, o jogador deu lugar a Cuiabano, e ouviu gritos de protestos dos cruz-maltinos em São Januário.
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Também foi nas costas de Piton que o Paysandu marcou um dos seus gols no empate em 2 a 2 pela Copa do Brasil, em 13 de maio. Thayllon recebeu atrás do jogador, invadiu a área e chutou para fazer o primeiro da equipe paraense no jogo.
O Vasco volta a campo para enfrentar o Barracas Central nesta quarta-feira (27), às 19h, em São Januário. O jogo decisivo é decisivo para garantir a continuidade da equipe na Copa Sul-Americana.
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