Lucas Piton tenta recuperar espaço no VascoDikran Sahagian/Vasco

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Rio — O lateral-esquerdo Lucas Piton, do Vasco, teve mais uma falha decisiva neste domingo (24), na derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 0, e saiu vaiado pela torcida ao ser substituído. No fim do primeiro tempo, ele deu um corte errado de cabeça no meio-campo que gerou o primeiro gol do adversário.

Então, aos sete minutos do segundo tempo, o jogador deu lugar a Cuiabano, e ouviu gritos de protestos dos cruz-maltinos em São Januário.

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Os vascaínos já estão na bronca com o atleta devido a erros em outras partidas. Na goleada sofrida por 4 a 1 para o Internacional, Carbonero marcou o quarto gol em cima do lateral, no último dia 16 de maio.

Também foi nas costas de Piton que o Paysandu marcou um dos seus gols no empate em 2 a 2 pela Copa do Brasil, em 13 de maio. Thayllon recebeu atrás do jogador, invadiu a área e chutou para fazer o primeiro da equipe paraense no jogo.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Barracas Central nesta quarta-feira (27), às 19h, em São Januário. O jogo decisivo é decisivo para garantir a continuidade da equipe na Copa Sul-Americana.