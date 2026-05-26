Leonardo Jardim será denunciado pelo STJD - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim será denunciado pelo STJDAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/05/2026 10:43

Desde que chegou ao clube, Leonardo Jardim vem testando formações e tentando soluções para as carências do time.



Por muitas vezes, as buscas foram dentro do próprio elenco, como a utilização de Carrascal na vaga deixada por Arrascaeta ou na utilização de Paquetá na ausência de Pulgar, Jorginho ou Evertton Araújo.



Entretanto, com a abertura da janela de transferências, José Boto, diretor-técnico do Fla, e Jardim definiram as prioridades para reforçar o grupo.



Um zagueiro, um volante, um meia, um lateral-esquerdo e um atacante devem ser os desafios que o clube terá para reforçar o elenco nesta janela.



Vários nomes aprovados por Leonardo Jardim estão na mesa de José Boto, que já iniciou conversas preliminares para definir se seguirá com propostas ou se estão fora da realidade atual.



Alguns nomes como Taty Castellanos, do West Ham, e Álvaro Montoro, do Botafogo, são nomes que interessam, sendo prioridades para Boto.



Álvaro Montoro é um dos destaques do Botafogo Vítor Silva/Botafogo



Marcos Antônio, volante do São Paulo, também é outro nome que agrada e que o Flamengo deve formular proposta nos próximos dias.



Há ainda a possibilidade da saída de jogadores e, neste caso, as substituições seriam incrementos às necessidades já colocadas pelo treinador.