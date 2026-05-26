Leonardo Jardim será denunciado pelo STJDAdriano Fontes / Flamengo
Por muitas vezes, as buscas foram dentro do próprio elenco, como a utilização de Carrascal na vaga deixada por Arrascaeta ou na utilização de Paquetá na ausência de Pulgar, Jorginho ou Evertton Araújo.
Entretanto, com a abertura da janela de transferências, José Boto, diretor-técnico do Fla, e Jardim definiram as prioridades para reforçar o grupo.
Um zagueiro, um volante, um meia, um lateral-esquerdo e um atacante devem ser os desafios que o clube terá para reforçar o elenco nesta janela.
Vários nomes aprovados por Leonardo Jardim estão na mesa de José Boto, que já iniciou conversas preliminares para definir se seguirá com propostas ou se estão fora da realidade atual.
Alguns nomes como Taty Castellanos, do West Ham, e Álvaro Montoro, do Botafogo, são nomes que interessam, sendo prioridades para Boto.
Há ainda a possibilidade da saída de jogadores e, neste caso, as substituições seriam incrementos às necessidades já colocadas pelo treinador.
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