Técnico Carlo Ancelotti convocou Seleção na última segunda (18)Érica Martin / Arquivo O Dia
Só pela seleção brasileira são quatro. Danilo, Alex Sandro, Lucas Paquetá e Léo Pereira deverão se apresentar na Granja Comary, no dia 27 deste mês.
Arrascaeta, lesionado, inclusive já se encontra à disposição do Uruguai, onde no Complejo Uruguay Celeste terminará seu tratamento para ficar disponível quanto antes para o técnico Marcelo Bielsa.
E devem-se juntar ao camisa 10 do Mengão Nicolas De La Cruz e Guillermo Varela.
Jorge Carrascal é nome certo na seleção da Colômbia, que realizará dois amistosos internacionais antes da Copa.
O calendário divulgado pela Federação prevê o confronto contra a Costa Rica, no dia 1º de junho, e a partida contra os Estados Unidos no dia 7 de junho.
E, por fim, Gonzalo Plata com a seleção equatoriana, que fará um amistoso no mesmo dia em que o Flamengo deve enfrentar o Coritiba, dia 30 de maio, contra a Arábia Saudita, totalizando os nove nomes que o Rubro-Negro deverá ceder antes de enfrentar o time paranaense.
Por conta destas ausências, o Mengão espera que a CBF se sensibilize e adie o jogo contra o Coxa.
Entretanto, o Manual de Competições da entidade é bastante claro com tal situação. Na página 72 do documento, o parágrafo 2 diz: "Nas datas Fifa e competições oficiais internacionais, integrantes do Calendário Internacional de Partidas divulgado pela Fifa, é obrigatória a cessão de atletas para suas respectivas seleções nacionais, de qualquer categoria. A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus Clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições."
Ou seja, tal situação já foi prevista pelo manual deste ano, e a CBF não assegura o adiamento do jogo por conta de convocações independente do número de jogadores cedidos e, portanto, o Flamengo terá mesmo que contar com o bom senso da entidade máxima do futebol brasileiro para não ser prejudicado.
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