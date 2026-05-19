Flamengo no mercado da bolaCanal do YouTube Resenha Rubro Negra
Mas para isso, o Rubro-Negro conta com um rebaixamento na Premier League, a Copa do Mundo e uma disputa particular com o Palmeiras.
Isso porque, sondado na última janela de transferências, Taty Castellanos preferiu deixar a Lazio para realizar o sonho de jogar a Premier League pelo West Ham.
A escolha não foi a mais acertada, já reconhecida inclusive pelo próprio jogador e seu staff.
Ao deixar o clube italiano, Taty tinha a possibilidade de retornar à América do Sul para a disputa de títulos com o Flamengo e ficaria mais próximo de Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, para a disputa da próxima Copa.
No West Ham, acumulou fracasso, viu seus números despencarem e agora, com a iminência do rebaixamento dos Hammers, já vê com bons olhos o retorno à América do Sul.
O Flamengo segue interessado no atacante e espera a confirmação da situação do clube inglês para tentar uma nova investida.
Mas o Mengão não deve parar no argentino e dois brasileiros ex-Botafogo são alvos do Fla na próxima janela.
Entretanto, o Flamengo sabe que, para contar com Luiz Henrique e Danilo, terá que aguardar o desfecho da Copa do Mundo e torcer para que nenhum clube europeu os seduza.
No caso de Luiz Henrique, ainda há a incerteza da negociação com os russos do Zenit, que sempre se mostraram muito duros nas vendas de seus atletas.
Especificamente no caso de Danilo, caso o atleta não retorne à Europa, a vontade do Botafogo é de negociá-lo com o Palmeiras.
Porém, a equipe paulista tem um teto para pagar ao clube carioca e o Flamengo pode se fazer valer da vulnerabilidade financeira dos paulistas para conseguir a contratação.
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