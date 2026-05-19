Flamengo no mercado da bola - Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

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Publicado 19/05/2026 11:03 | Atualizado 19/05/2026 11:22

Tido como o melhor elenco da América do Sul, o Flamengo visa se reforçar ainda mais na janela de transferências que abrirá no dia 20 de julho.



Mas para isso, o Rubro-Negro conta com um rebaixamento na Premier League, a Copa do Mundo e uma disputa particular com o Palmeiras.



Isso porque, sondado na última janela de transferências, Taty Castellanos preferiu deixar a Lazio para realizar o sonho de jogar a Premier League pelo West Ham.

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A escolha não foi a mais acertada, já reconhecida inclusive pelo próprio jogador e seu staff. A escolha não foi a mais acertada, já reconhecida inclusive pelo próprio jogador e seu staff.

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Ao deixar o clube italiano, Taty tinha a possibilidade de retornar à América do Sul para a disputa de títulos com o Flamengo e ficaria mais próximo de Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, para a disputa da próxima Copa.



No West Ham, acumulou fracasso, viu seus números despencarem e agora, com a iminência do rebaixamento dos Hammers, já vê com bons olhos o retorno à América do Sul.



O Flamengo segue interessado no atacante e espera a confirmação da situação do clube inglês para tentar uma nova investida.



Mas o Mengão não deve parar no argentino e dois brasileiros ex-Botafogo são alvos do Fla na próxima janela.



Entretanto, o Flamengo sabe que, para contar com Luiz Henrique e Danilo, terá que aguardar o desfecho da Copa do Mundo e torcer para que nenhum clube europeu os seduza. Ao deixar o clube italiano, Taty tinha a possibilidade de retornar à América do Sul para a disputa de títulos com o Flamengo e ficaria mais próximo de Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, para a disputa da próxima Copa.No West Ham, acumulou fracasso, viu seus números despencarem e agora, com a iminência do rebaixamento dos Hammers, já vê com bons olhos o retorno à América do Sul.O Flamengo segue interessado no atacante e espera a confirmação da situação do clube inglês para tentar uma nova investida.Mas o Mengão não deve parar no argentino e dois brasileiros ex-Botafogo são alvos do Fla na próxima janela.Entretanto, o Flamengo sabe que, para contar com Luiz Henrique e Danilo, terá que aguardar o desfecho da Copa do Mundo e torcer para que nenhum clube europeu os seduza.

Luiz Henrique em ação pela seleção brasileira Rafael Ribeiro / CBF



No caso de Luiz Henrique, ainda há a incerteza da negociação com os russos do Zenit, que sempre se mostraram muito duros nas vendas de seus atletas.



Especificamente no caso de Danilo, caso o atleta não retorne à Europa, a vontade do Botafogo é de negociá-lo com o Palmeiras.



Porém, a equipe paulista tem um teto para pagar ao clube carioca e o Flamengo pode se fazer valer da vulnerabilidade financeira dos paulistas para conseguir a contratação. No caso de Luiz Henrique, ainda há a incerteza da negociação com os russos do Zenit, que sempre se mostraram muito duros nas vendas de seus atletas.Especificamente no caso de Danilo, caso o atleta não retorne à Europa, a vontade do Botafogo é de negociá-lo com o Palmeiras.Porém, a equipe paulista tem um teto para pagar ao clube carioca e o Flamengo pode se fazer valer da vulnerabilidade financeira dos paulistas para conseguir a contratação.