Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Independiente MedellínJaime Saldarriaga / AFP
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