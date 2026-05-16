Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Independiente Medellín - Jaime Saldarriaga / AFP

Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Independiente MedellínJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 16/05/2026 11:22 | Atualizado 16/05/2026 11:23

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) instaurou Unidade Disciplinar para julgar os acontecimentos do dia 7 de maio, no jogo entre Deportivo Independiente de Medellín e Flamengo, na Colômbia. A partida precisou ser cancelada por falta de segurança devido às ações de parte da torcida do clube colombiano dentro e fora do estádio.

A primeira sanção saiu nesta quarta-feira (13), quando a entidade máxima do futebol sul-americano definiu preventivamente a realização de jogos de portões fechados pelos próximos 60 dias como mandante.

Tal medida pode permanecer ou aumentar a partir do que for definido no julgamento que acontecerá a partir desta terça-feira (19).

O Flamengo deverá se manifestar oficialmente junto à Unidade de Disciplina, até a próxima terça (19), apresentando seus argumentos que serão acrescidos nos autos, com a decisão final saindo até o dia 26 de maio.

O Flamengo espera não só receber os 3 pontos da partida, como também 3 gols de saldo como resultado do cancelamento, conforme estabelecido no artigo 24.2 do Código Disciplinar da competição.

Esse resultado alavancaria o Mengão ao primeiro lugar geral da Libertadores, o que se permanecer até o fim da fase de grupos, garantirá ao Flamengo disputar todos os jogos de volta no Rio de Janeiro, diante da Nação, no Maracanã.