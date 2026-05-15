Presidente do Flamengo falou na São Paulo Innovation WeekAdalberto Leister Filho/Máquina do ESporte
"Para mim, é Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil", destacou o mandatário.
As palavras do presidente do Flamengo foram traduzidas em campo pelas ações dos jogadores do clube em Salvador na partida desta quinta-feira (14) contra o Vitória, no estádio Manoel Barradas, o Barradão.
Podendo até empatar a partida para se classificar depois da vitória por 2 a 1 no Maracanã, o time de Leonardo Jardim teve maior percentual de posse de bola e mais finalizações, e ainda assim, sucumbiu à equipe baiana, que marcou duas vezes e conseguiu eliminar o Flamengo ainda na 5ª fase da competição.
Com atuações abaixo da crítica de jogadores como Danilo, Alex Sandro, Luiz Araújo, Samuel Lino, Carrascal e Pedro, o Flamengo agora precisa compensar a eliminação precoce vencendo ao menos uma das duas competições que restaram na temporada.
E o tempo para descanso e preparação não será mais desculpa para o elenco.
Após uma semana em que o Flamengo percorreu mais de 20 mil quilômetros, em jogos pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, a eliminação dará ao clube ao menos sete datas livres para descansar e se preparar melhor.
Uma das datas, inclusive, deve ser usada para a realização do jogo atrasado contra o Mirassol pelo Brasileirão.
Os torcedores ainda procuram explicações para a vexatória eliminação precoce na Copa do Brasil com um elenco tão estrelado e caro, e as falas constantes do presidente Bap sobre a importância de cada competição podem dar a direção do que aconteceu nos últimos dois anos do clube na competição em questão.
Mas apesar de passar a ideia de que a Copa do Brasil é a competição menos importante, ainda durante sua fala na São Paulo Innovation Week, Bap destacou:
"Qual é a prioridade? Quero tudo."
Infelizmente para o presidente e para toda nação rubro-negra, o "tudo" não inclui mais a Copa do Brasil.
O Flamengo não dará folga aos seus jogadores que retornarão ao Ninho do Urubu para se preparem para o jogo de domingo (17), em Curitiba, contra o Athlético-PR pela 16ª rodada do Brasileirão.
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