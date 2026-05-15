Presidente do Flamengo falou na São Paulo Innovation Week - Adalberto Leister Filho/Máquina do ESporte

Presidente do Flamengo falou na São Paulo Innovation WeekAdalberto Leister Filho/Máquina do ESporte

Publicado 15/05/2026 07:32

Bap, presidente do Flamengo, foi convidado nesta quinta-feira (14) para participar da São Paulo Innovation Week, onde teve a oportunidade, dentre outros assuntos, de falar sobre a prioridade de títulos na sua gestão.



"Para mim, é Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil", destacou o mandatário.



As palavras do presidente do Flamengo foram traduzidas em campo pelas ações dos jogadores do clube em Salvador na partida desta quinta-feira (14) contra o Vitória, no estádio Manoel Barradas, o Barradão.



Podendo até empatar a partida para se classificar depois da vitória por 2 a 1 no Maracanã, o time de Leonardo Jardim teve maior percentual de posse de bola e mais finalizações, e ainda assim, sucumbiu à equipe baiana, que marcou duas vezes e conseguiu eliminar o Flamengo ainda na 5ª fase da competição.



Com atuações abaixo da crítica de jogadores como Danilo, Alex Sandro, Luiz Araújo, Samuel Lino, Carrascal e Pedro, o Flamengo agora precisa compensar a eliminação precoce vencendo ao menos uma das duas competições que restaram na temporada.



E o tempo para descanso e preparação não será mais desculpa para o elenco.



Após uma semana em que o Flamengo percorreu mais de 20 mil quilômetros, em jogos pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, a eliminação dará ao clube ao menos sete datas livres para descansar e se preparar melhor.

Veja mais: Todos os detalhes da eliminação do Mengão na Copa do Brasil



Uma das datas, inclusive, deve ser usada para a realização do jogo atrasado contra o Mirassol pelo Brasileirão.



Os torcedores ainda procuram explicações para a vexatória eliminação precoce na Copa do Brasil com um elenco tão estrelado e caro, e as falas constantes do presidente Bap sobre a importância de cada competição podem dar a direção do que aconteceu nos últimos dois anos do clube na competição em questão. Uma das datas, inclusive, deve ser usada para a realização do jogo atrasado contra o Mirassol pelo Brasileirão.Os torcedores ainda procuram explicações para a vexatória eliminação precoce na Copa do Brasil com um elenco tão estrelado e caro, e as falas constantes do presidente Bap sobre a importância de cada competição podem dar a direção do que aconteceu nos últimos dois anos do clube na competição em questão.