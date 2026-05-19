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Publicado 19/05/2026 16:08 | Atualizado 19/05/2026 16:10

Enquanto aguarda as definições de alguns reforços, o técnico Leonardo Jardim se prepara também para possíveis saídas.



Luiz Araújo, por exemplo, é desejado pelo São Paulo e também recebeu sondagens de Cruzeiro, Atlético-MG e clubes sauditas, além do Atlanta United, da MLS.



Com contrato até o fim de 2026, Everton Cebolinha é outro que pode sair na próxima janela. O clube não deve se opor à saída, mas espera receber uma compensação financeira para rescindir o contrato.

Everton Cebolinha estará à disposição do Flamengo contra o Bahia no sábado (10) Reprodução



Grêmio e Corinthians mostraram interesse no atleta, mas ainda não chegaram a conversar com José Boto.



Observado por clubes europeus, Evertton Araújo também pode deixar o Flamengo na próxima janela. Grêmio e Corinthians mostraram interesse no atleta, mas ainda não chegaram a conversar com José Boto.Observado por clubes europeus, Evertton Araújo também pode deixar o Flamengo na próxima janela.

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A jovem cria da base se firmou na equipe titular com a ausência de Erick Pulgar e hoje é uma das grandes apostas para sair na janela de verão europeu.



Porém, o Mengão, que renovou recentemente seu contrato, colocou uma multa astronômica de R$ 1,2 bilhão e só aceitaria negociar em caso de propostas acima da casa dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões).



Evertton Araújo comemora gol contra o Vitória, pela Copa do Brasil Gilvan de Souza/Flamengo

A jovem cria da base se firmou na equipe titular com a ausência de Erick Pulgar e hoje é uma das grandes apostas para sair na janela de verão europeu.Porém, o Mengão, que renovou recentemente seu contrato, colocou uma multa astronômica de R$ 1,2 bilhão e só aceitaria negociar em caso de propostas acima da casa dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões).

Outro que pode sair é o zagueiro Léo Ortiz.



O defensor de 30 anos tem o sonho de jogar na Europa e já comunicou ao departamento de futebol que espera uma proposta interessante para decidir o futuro.