Barca do FlamengoCanal do YouTube Resenha Rubro Negra
Luiz Araújo, por exemplo, é desejado pelo São Paulo e também recebeu sondagens de Cruzeiro, Atlético-MG e clubes sauditas, além do Atlanta United, da MLS.
Com contrato até o fim de 2026, Everton Cebolinha é outro que pode sair na próxima janela. O clube não deve se opor à saída, mas espera receber uma compensação financeira para rescindir o contrato.
Grêmio e Corinthians mostraram interesse no atleta, mas ainda não chegaram a conversar com José Boto.
Observado por clubes europeus, Evertton Araújo também pode deixar o Flamengo na próxima janela.
A jovem cria da base se firmou na equipe titular com a ausência de Erick Pulgar e hoje é uma das grandes apostas para sair na janela de verão europeu.
Porém, o Mengão, que renovou recentemente seu contrato, colocou uma multa astronômica de R$ 1,2 bilhão e só aceitaria negociar em caso de propostas acima da casa dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões).
O defensor de 30 anos tem o sonho de jogar na Europa e já comunicou ao departamento de futebol que espera uma proposta interessante para decidir o futuro.
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