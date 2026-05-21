Flamengo segue de olho no mercado da bola para se reforçar - Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Flamengo segue de olho no mercado da bola para se reforçarCanal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 21/05/2026 09:47 | Atualizado 21/05/2026 09:48

Desejo do Flamengo na última janela de transferências, Taty Castellanos pode ter sua situação definida a partir da próxima semana e o Mengão ganhou um concorrente de peso para tentar o jogador.



Já garantido na primeira divisão da Inglaterra na próxima temporada, o Fulham, do atacante Rodrigo Muniz, realizou sondagens junto ao West Ham pelo atacante argentino.

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Com a possibilidade de venda de Muniz ao Tottenham, o Fulham vê em Castellanos um dos bons nomes para repor a saída do brasileiro. Com a possibilidade de venda de Muniz ao Tottenham, o Fulham vê em Castellanos um dos bons nomes para repor a saída do brasileiro.

Taty Castellanos estava na mira do Flamengo Divulgação / Lazio

Principalmente pela desvalorização financeira que o argentino sofreu no último semestre.



Comprado pelos Hammers em janeiro deste ano por cerca de 30 milhões de euros junto à Lazio, a passagem de Taty pelo clube inglês o fez despencar de valorização e ser avaliado neste momento em pouco mais de 18 milhões de euros.



Essa desvalorização atrai clubes que pretendem tê-lo como uma boa peça de reposição. Principalmente pela desvalorização financeira que o argentino sofreu no último semestre.Comprado pelos Hammers em janeiro deste ano por cerca de 30 milhões de euros junto à Lazio, a passagem de Taty pelo clube inglês o fez despencar de valorização e ser avaliado neste momento em pouco mais de 18 milhões de euros.Essa desvalorização atrai clubes que pretendem tê-lo como uma boa peça de reposição.

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Desde que chegou ao West Ham, Castellanos participou de 39 jogos, sendo 27 como titular, seis ausências por lesão e em seis jogos saiu do banco de reservas para ajudar a equipe inglesa.



O atacante argentino marcou 8 gols, o que lhe confere a média de 0,30 gols por jogo, e ainda deu três assistências.



Neste domingo, os Hammers precisam da vitória sobre o Leeds e contam ainda com a derrota do Tottenham para o Everton, para tentarem se garantir na Premier League.



Por isso, até lá, Castellanos segue focado apenas na tarefa de manter sua atual equipe na primeira divisão.



O Flamengo acompanha de perto toda a situação, mas ainda não procurou o jogador para tratar de uma possível contratação. Desde que chegou ao West Ham, Castellanos participou de 39 jogos, sendo 27 como titular, seis ausências por lesão e em seis jogos saiu do banco de reservas para ajudar a equipe inglesa.O atacante argentino marcou 8 gols, o que lhe confere a média de 0,30 gols por jogo, e ainda deu três assistências.Neste domingo, os Hammers precisam da vitória sobre o Leeds e contam ainda com a derrota do Tottenham para o Everton, para tentarem se garantir na Premier League.Por isso, até lá, Castellanos segue focado apenas na tarefa de manter sua atual equipe na primeira divisão.O Flamengo acompanha de perto toda a situação, mas ainda não procurou o jogador para tratar de uma possível contratação.