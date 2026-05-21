Flamengo segue de olho no mercado da bola para se reforçarCanal do YouTube Resenha Rubro Negra

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Fabrício Lopes
Desejo do Flamengo na última janela de transferências, Taty Castellanos pode ter sua situação definida a partir da próxima semana e o Mengão ganhou um concorrente de peso para tentar o jogador.

Já garantido na primeira divisão da Inglaterra na próxima temporada, o Fulham, do atacante Rodrigo Muniz, realizou sondagens junto ao West Ham pelo atacante argentino.
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Com a possibilidade de venda de Muniz ao Tottenham, o Fulham vê em Castellanos um dos bons nomes para repor a saída do brasileiro.
Taty Castellanos estava na mira do Flamengo - Divulgação / Lazio
Taty Castellanos estava na mira do FlamengoDivulgação / Lazio

Principalmente pela desvalorização financeira que o argentino sofreu no último semestre.

Comprado pelos Hammers em janeiro deste ano por cerca de 30 milhões de euros junto à Lazio, a passagem de Taty pelo clube inglês o fez despencar de valorização e ser avaliado neste momento em pouco mais de 18 milhões de euros.

Essa desvalorização atrai clubes que pretendem tê-lo como uma boa peça de reposição.
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Desde que chegou ao West Ham, Castellanos participou de 39 jogos, sendo 27 como titular, seis ausências por lesão e em seis jogos saiu do banco de reservas para ajudar a equipe inglesa.

O atacante argentino marcou 8 gols, o que lhe confere a média de 0,30 gols por jogo, e ainda deu três assistências.

Neste domingo, os Hammers precisam da vitória sobre o Leeds e contam ainda com a derrota do Tottenham para o Everton, para tentarem se garantir na Premier League.

Por isso, até lá, Castellanos segue focado apenas na tarefa de manter sua atual equipe na primeira divisão.

O Flamengo acompanha de perto toda a situação, mas ainda não procurou o jogador para tratar de uma possível contratação.
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Taty Castellanos estava na mira do Flamengo