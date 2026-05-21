Flamengo's Chilean midfielder Erick Pulgar (L) controls the ball next to Bolivar's midfielder Ramiro Vaca during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Brazil's Flamengo and Bolivia's Bolivar at the Maracana stadium, in Rio de Janeiro, Brazil, on August 15, 2024.Pablo PORCIUNCULA/AFP
E o custo do camisa 5 rubro-negro é de 4 milhões de dólares (pouco mais de R$ 20 milhões) sem a necessidade de abrir negociações com o Mengão.
Basta a equipe interessada no volante de 32 anos realizar o pagamento da multa na conta do Flamengo e mandar o comprovante para dar uma nova casa a Pulgar.
E, segundo apuramos, o clube americano interessado já faz um primeiro contato com o staff do jogador, mas ainda não recebeu o aval do chileno para realizar o depósito da multa.
O jogador usará os próximos dias para avaliar a possível saída com amigos e familiares e só então deverá dar sua resposta final aos americanos.
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