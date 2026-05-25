José Boto segue de olho no mercado à procura de jogadores para reforçar o Mengão - Marcelo Cortes / Flamengo

José Boto segue de olho no mercado à procura de jogadores para reforçar o MengãoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/05/2026 08:18

Após uma passagem meteórica nos profissionais do Flamengo, que gerou elogios pela técnica demonstrada e críticas por falta de empenho e seriedade no dia a dia, Lorran, meia de 19 anos, foi emprestado ao Pisa da Itália, por 500 mil euros e a chance de firmar num grande clube europeu.



Para permanecer na equipe em definitivo, bastava que o atleta jogasse metade dos jogos disputados pela equipe italiana e o Pisa não caísse para a série B.



Infelizmente, para o jogador que completará 20 anos no próximo dia 4 de julho, nenhuma das duas metas foi alcançada.



Lorran jogou apenas 10 dos 37 jogos disputados pelo Pisa desde a sua chegada, marcando um gol e não dando nenhuma assistência.



Lorran pode reforçar elenco de Leonardo Jardim no segundo semestre Divulgação / Pisa Sporting Club

Agora o meia se reapresentará ao Flamengo, que decidirá se o reintegrará ao elenco ou se irá tentar uma nova negociação para o atleta.



Lorran tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029. Agora o meia se reapresentará ao Flamengo, que decidirá se o reintegrará ao elenco ou se irá tentar uma nova negociação para o atleta.Lorran tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029.