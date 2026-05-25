Após uma passagem meteórica nos profissionais do Flamengo, que gerou elogios pela técnica demonstrada e críticas por falta de empenho e seriedade no dia a dia, Lorran, meia de 19 anos, foi emprestado ao Pisa da Itália, por 500 mil euros e a chance de firmar num grande clube europeu.
Para permanecer na equipe em definitivo, bastava que o atleta jogasse metade dos jogos disputados pela equipe italiana e o Pisa não caísse para a série B.
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