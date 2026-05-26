Zubeldía no comando do Fluminense no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
A Conmebol anunciou, na última quinta-feira (21), que devido à situação de insegurança na Bolívia, o outro jogo da chave foi transferido de La Paz para Santa Cruz de la Sierra, cidade bem mais próxima do nível do mar.
Apesar disso, a dependência de outros resultados para garantir a vaga desagrada lideranças do clube. A percepção é que o Tricolor precisava chegar à última rodada com a classificação garantida, ou ao menos dependendo apenas de si mesmo.
Entenda os cenários para a classificação
Apesar do empate em número de pontos, o Bolívar leva a melhor sobre o Fluminense por causa do confronto direto, pois venceu por 2 a 0 em La Paz e perdeu por 2 a 1 no Rio.
Na última rodada, o Fluminense encara o Deportivo La Guaira no Maracanã. Em caso de vitória, o Tricolor chega aos oito pontos. Portanto, precisará torcer para o Bolívar perder ou empatar diante do Independiente Rivadavia.
Já em caso de empate, o Tricolor chegará aos seis pontos. Portanto, precisará torcer obrigatoriamente para o time boliviano perder para os argentinos. Por fim, se o Tricolor perder, estará eliminado e perderá até mesmo a vaga no playoff da Sul-Americana.
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