Zubeldía no comando do Fluminense no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía no comando do Fluminense no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/05/2026 10:21

Rio — O Fluminense mantém o otimismo para avançar à próxima fase da Libertadores, no jogo contra o Deportivo La Guaira, nesta quarta-feira (27). O Tricolor está em uma situação complicada, na terceira colocação do grupo C, e não depende apenas de si, mas a expectativa pela classificação aumentou após a mudança do local da partida entre Bolívar e Independiente Rivadavia, de acordo com o 'Lance!'.



A Conmebol anunciou, na última quinta-feira (21), que devido à situação de insegurança na Bolívia, o outro jogo da chave foi transferido de La Paz para Santa Cruz de la Sierra, cidade bem mais próxima do nível do mar.



Apesar disso, a dependência de outros resultados para garantir a vaga desagrada lideranças do clube. A percepção é que o Tricolor precisava chegar à última rodada com a classificação garantida, ou ao menos dependendo apenas de si mesmo.

Entenda os cenários para a classificação

A tabela do Grupo C da Libertadores tem Independiente Rivadavia em primeiro lugar, com 13 pontos; Bolívar em segundo, com cinco pontos; Fluminense em terceiro, com cinco pontos; e Deportivo La Guaira em último, com três pontos.



Apesar do empate em número de pontos, o Bolívar leva a melhor sobre o Fluminense por causa do confronto direto, pois venceu por 2 a 0 em La Paz e perdeu por 2 a 1 no Rio.



Na última rodada, o Fluminense encara o Deportivo La Guaira no Maracanã. Em caso de vitória, o Tricolor chega aos oito pontos. Portanto, precisará torcer para o Bolívar perder ou empatar diante do Independiente Rivadavia.



Já em caso de empate, o Tricolor chegará aos seis pontos. Portanto, precisará torcer obrigatoriamente para o time boliviano perder para os argentinos. Por fim, se o Tricolor perder, estará eliminado e perderá até mesmo a vaga no playoff da Sul-Americana.