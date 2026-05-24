Jemmes em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Jemmes em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/05/2026 18:20

Rio - A derrota do Fluminense para o Mirassol por 1 a 0 significou a nona partida seguida que o clube carioca sofreu um gol pelo menos. O zagueiro Jemmes admitiu que o momento do setor não é bom e que o Tricolor precisa corrigir os erros que vem acontecendo.

"É uma questão que a gente vem trabalhando bastante, melhorar essa parte defensiva. Infelizmente a gente tomou mais um gol. É trabalhar, melhorar. Teve o lance do juiz que acabou atrapalhando. É trabalhar para melhorar e não deixar acontecer", afirmou em entrevista ao canal "Jornada 1902".

São 12 gols sofridos nesta sequência. O Fluminense venceu quatro vezes, empatou duas e foi derrotado em três oportunidades. Os zagueiros Jemmes, Freytes, Ignácio e Millán estiveram em campo nestas partidas em que o Tricolor sofreu gols.

A última vez que o Fluminense passou uma partida sem sofrer gol tem pouco mais de um mês. No dia 23 de abril, no jogo de estreia pela Copa do Brasil, o clube carioca empatou por 0 a 0 contra o Operário, de Ponta Grossa, no Paraná.