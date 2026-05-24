Freytes é o principal zagueiro do FluminenseLucas Merçon / Fluminense F.C.
Fluminense sofre gols pela nona partida seguida na temporada
Sistema defensivo tem sido principal dor de cabeça para Zubeldía
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Ex-jogador foi um dos pilares do clube nos anos 1970, quando conquistou três Estaduais
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Zagueiro, de 26 anos, foi titular contra o Mirassol
Fluminense é o primeiro time a passar em branco contra o Mirassol no Brasileirão
Equipe paulista havia sofrido gols em todas as rodadas anteriores do campeonato
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