Freytes é o principal zagueiro do FluminenseLucas Merçon / Fluminense F.C.

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Rio - No interior de São Paulo, o Fluminense voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro, desta vez pelo Mirassol. O revés de 1 a 0 é mais uma partida em que a defesa tricolor sofre gols. No total, o sistema defensivo do clube carioca vem sendo vazado há nove jogos consecutivos.
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São 12 gols sofridos nesta sequência. O Fluminense venceu quatro vezes, empatou duas e foi derrotado em três oportunidades. Os zagueiros Jemmes, Freytes, Ignácio e Millán estiveram em campo nestas partidas em que o Tricolor sofreu gols.
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A última vez que o Fluminense passou uma partida sem sofrer gol tem pouco mais de um mês. No dia 23 de abril, no jogo de estreia pela Copa do Brasil, o clube carioca empatou por 0 a 0 contra o Operário, de Ponta Grossa, no Paraná.
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Depois da derrota para o Mirassol, o Fluminense volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (27) diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, no Maracanã.
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Freytes é o principal zagueiro do Fluminense
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Freytes e Julián Millán em treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho