Edinho analisa defesa do Fluminense - Reprodução / Instagram

Edinho analisa defesa do FluminenseReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2026 19:28

Rio — Ídolo do Fluminense, Edinho criticou a zaga do Tricolor pelo gol sofrido na derrota para o Mirassol por 1 a 0 neste sábado (23), no Maião, pelo Campeonato Brasileiro. Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (24), o ex-jogador compartilhou as suas experiências em treinamentos e opinou qual foi o erro dos defensores do time de Zubeldía.





O lance do gol aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área do Fluminense, Samuel Xavier cortou e a bola foi para cima. Em seguida, Jemmes afastou de cabeça para a intermediária, e Denilson chutou de longe para abrir o placar. Edinho também comentou sobre a eficácia dos treinamentos do Tricolor.



LEIA MAIS: Jemmes admite situação delicada da defesa do Fluminense: 'Trabalhar para melhorar' "Mais uma vez, a nossa defesa falhou. Aquela bola jogada do zagueiro para o meio da área, é o princípio básico de um zagueiro. Isso eu aprendi com 15 anos de idade, com o nosso treinador Pinheiro, que dava cada esporro na gente quando isso acontecia. Era um treinador específico, ex-zagueiro, excelente treinador, excelente formador. O princípio básico era não jogar a bola e nem cabecear para o meio da área. Isso aí não se deve fazer jamais", disse.O lance do gol aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área do Fluminense, Samuel Xavier cortou e a bola foi para cima. Em seguida, Jemmes afastou de cabeça para a intermediária, e Denilson chutou de longe para abrir o placar. Edinho também comentou sobre a eficácia dos treinamentos do Tricolor.

"Até eu, no meio da semana, via o Fluminense se preocupando com esse tipo de jogada. No entanto, faziam treinamentos, no meu modo de ver, aleatórios. Afinal, jogar a bola para zagueiro cabecear não é um treinamento específico. É um treinamento feito sem fundamento, sem orientação e sem informação. Isso qualquer um pode fazer. Zagueiro é uma posição específica. Por isso, precisa de treinadores específicos e treinamentos específicos, porque o zagueiro carece dessas informações".



Formado nas categorias de base do Fluminense, Edinho foi lançado aos profissionais no início dos anos 1970 e fez parte da Máquina Tricolor, nome dado à grande equipe entre os anos de 1975 e 1977. O jogador fez parte das conquistas dos Campeonatos Cariocas de 1975, 1976 e 1980, além de ter participado de três Copas do Mundo: 1978, 1982 e 1986.