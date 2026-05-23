Samuel Xavier domina a bola - Lucas Merçon / Fluminense

Samuel Xavier domina a bolaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 23/05/2026 22:00

O lateral-direito Samuel Xavier, do Fluminense, detonou a arbitragem da derrota para o Mirassol por 1 a 0 neste sábado (23), no Maião, pelo Campeonato Brasileiro. O juiz Sávio Pereira apitou um pênalti no jogador no fim da primeira etapa, alegando que ele foi puxado por Reinaldo, mas voltou atrás na decisão após revisar o lance no VAR.

"Foi pênalti, o Reinaldo me puxa. Aí vai falar que não tem impacto. Eu tenho a bola dominada para poder finalizar e ele me tira da jogada. É complicado, porque o professor dá o pênalti, o VAR tá tranquilo no ar-condicionado e vem falar que não teve impacto, aí ele muda a ideia do árbitro. Ninguém mais tem que interferir. A imagem é clara", disparou, no intervalo do jogo.

"Todos os lances desses, ele dá falta. Dentro da área é pênalti, é simples. Eu não vou falar mais, porque senão eu posso me complicar, mas eu sei por que ele foi chamado", concluiu.

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Deportivo La Guaira nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores.