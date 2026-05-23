Samuel Xavier domina a bolaLucas Merçon / Fluminense
Samuel Xavier dispara contra árbitro de vídeo: 'A imagem é clara'
Lateral ficou na bronca após pênalti marcado em cima dele ter sido revisado e anulado
Samuel Xavier dispara contra árbitro de vídeo: 'A imagem é clara'
Lateral ficou na bronca após pênalti marcado em cima dele ter sido revisado e anulado
Fluminense é derrotado pelo Mirassol e pressão sobre Zubeldía aumenta antes de decisão
Tricolor tem mais posse de bola, mas não consegue convertê-la em finalizações certas e é controlado pelo adversário
Castillo fica fora de jogo contra Mirassol por dores na panturrilha
Centroavante foi substituído pelo lateral-esquerdo Júlio Fidelis no banco de reservas
Jejum e bom momento de John Kennedy aumentam pressão sobre Castillo no Fluminense
Atacante, de 27 anos, foi a contratação mais cara da história do clube
De olho na Libertadores, Fluminense deve poupar titulares contra o Mirassol
Savarino e Canobbio devem ser preservados para confronto decisivo contra o La Guaira, no Maracanã
Lucho Acosta acumula gols e assistência após retornar de lesão
Argentino voltou a se consolidar como peça essencial do meio-campo tricolor
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