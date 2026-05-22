André é visto como uma peça importante no projeto do Wolverhampton, rebaixado à segunda divisão do Inglês - Divulgação / Wolverhampton

André é visto como uma peça importante no projeto do Wolverhampton, rebaixado à segunda divisão do InglêsDivulgação / Wolverhampton

Publicado 22/05/2026 12:00





André era alvo de outros clubes do futebol europeu após ter atuações sólidas nas duas temporadas pela equipe. Ele está no clube inglês desde agosto de 2024.



LEIA MAIS: Fluminense oficializa renovação de Júlio Fidelis O Wolverhampton, da Inglaterra, anunciou nesta sexta-feira (22) a renovação de contrato do meia André, ex-Fluminense, até 2030, com uma opção de aumentar o vínculo por mais um ano. O time foi rebaixado no Campeonato Inglês nesta temporada e conta com o jogador de 24 anos para o seu projeto de reconstrução, mirando o retorno à primeira divisão.André era alvo de outros clubes do futebol europeu após ter atuações sólidas nas duas temporadas pela equipe. Ele está no clube inglês desde agosto de 2024.

O técnico do Wolverhampton, Rob Edwards, elogiou o jovem atleta e comemorou a renovação. "André é um grande cara e extremamente profissional. É um sonho trabalhar com ele. Ele evoluiu para se tornar uma liderança e vai continuar fazendo isso quanto mais tempo estiver no clube. Este é um grande passo para ele, porque ganhará experiência na Inglaterra e entenderá o quão importante é para nós."



Antes de chegar no Wolverhampton, André fez história no Tricolor carioca. Estreou nos profissionais em 2020 e depois, se tornou um dos pilares da equipe que conquistou a Libertadores em 2023 e a Recopa Sul-Americana 2024, além de dois Campeonatos Cariocas, em 2022 e 2023.