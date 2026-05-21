John Kennedy tem sete gols pelo Flu em Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense

John Kennedy tem sete gols pelo Flu em LibertadoresLucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/05/2026 15:14

Rio - O atacante John Kennedy, de 24 anos, anotou o gol da vitória do Fluminense sobre o Bolívar por 2 a 1 na última terça-feira (19), no Maracanã. Com isso, ele se tornou o terceiro maior artilheiro do Tricolor na história da Libertadores ao lado de Thiago Neves.

No total, John Kennedy balançou as redes em sete oportunidades. Em 2023, o jovem anotou quatro gols, em 2024 marcou uma vez e na atual edição, o camisa 9 foi para as redes em duas vezes.

Na frente do artilheiro do Fluminense na temporada está apenas Germán Cano, que é o maior goleador do Tricolor na competição com 17 gols e Fred, que anotou 15 gols e está na segunda colocação.

Apesar do gol de John Kennedy e dá vitória sobre o Bolívar, o Fluminense está em uma situação bem complicada na Libertadores. O Tricolor precisará de um tropeço do clube boliviano na última rodada contra o Independiente Rivadavia e de uma vitória sobre o Deportivo La Guaira, da Venezuela, no Maracanã.