Zubeldía no comando do Fluminense no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
No entanto, apesar da crise e do momento difícil no torneio continental, Zubeldía ainda tem um voto de confiança da diretoria, de acordo com o "Lance!". Ele possui chance de permanecer no comando mesmo com uma eventual eliminação precoce na Libertadores.
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Ainda assim, uma parte da diretoria tricolor ficou irritada com a classificação ameaçada na Libertadores, enxergada como o principal objetivo do ano, muito pela vaga ao Mundial de Clubes 2029.
Calculadora na mão
Caso o Tricolor empate com o La Guaira, a classificação também seria possível, embora mais improvável. A equipe de Zubeldía precisaria torcer para que os venezuelanos não vençam o Rivadavia nesta quinta-feira (21) e que o Bolívar perca para os argentinos na última rodada.
Antes destes compromissos, o Fluminense encara o Mirassol neste sábado (23), às 19h, no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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