Zubeldía no comando do Fluminense no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía no comando do Fluminense no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/05/2026 17:51





No entanto, apesar da crise e do momento difícil no torneio continental, Zubeldía ainda tem um voto de confiança da diretoria, de acordo com o "Lance!". Ele possui chance de permanecer no comando mesmo com uma eventual eliminação precoce na Libertadores.



LEIA MAIS: Defesa compromete de novo, e Fluminense busca soluções: 'Evitar erros fáceis' Rio — O técnico Luis Zubeldía ficou ainda mais pressionado após a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Bolívar, nesta quarta-feira (19) , pela Libertadores. Mesmo conquistando os três pontos, o time não conseguiu vencer por três gols de diferença, resultado que faria o Tricolor depender apenas de si para se classificar para a próxima fase. O treinador estava suspenso, mas foi alvo de cobranças de torcedores.No entanto, apesar da crise e do momento difícil no torneio continental, Zubeldía ainda tem um voto de confiança da diretoria, de acordo com o "Lance!". Ele possui chance de permanecer no comando mesmo com uma eventual eliminação precoce na Libertadores.

Pesa a favor do argentino o bom desempenho no Campeonato Brasileiro, onde o clube é terceiro colocado, atrás de Palmeiras e Flamengo. Portanto, a demissão dele ainda não estaria cravada, mesmo após uma eventual eliminação precoce na competição sul-americana.



Ainda assim, uma parte da diretoria tricolor ficou irritada com a classificação ameaçada na Libertadores, enxergada como o principal objetivo do ano, muito pela vaga ao Mundial de Clubes 2029.

Calculadora na mão

Para avançar de fase, o Fluminense precisa vencer o Deportivo La Guaira na última rodada, no Maracanã, na próxima quarta-feira (27), e torcer para o Bolívar empatar ou perder do Independiente Rivadavia, em jogo na Bolívia.



Caso o Tricolor empate com o La Guaira, a classificação também seria possível, embora mais improvável. A equipe de Zubeldía precisaria torcer para que os venezuelanos não vençam o Rivadavia nesta quinta-feira (21) e que o Bolívar perca para os argentinos na última rodada.



Antes destes compromissos, o Fluminense encara o Mirassol neste sábado (23), às 19h, no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.