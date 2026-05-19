Canobbio em ação no jogo entre Fluminense e Bolívar - Lucas Merçon/Fluminense FC

Canobbio em ação no jogo entre Fluminense e BolívarLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/05/2026 21:56 | Atualizado 19/05/2026 23:15

Rio - O Fluminense venceu o Bolívar por 2 a 1 no Maracanã , na noite desta terça-feira (19), e continua vivo na Libertadores, mas não conseguiu subir para a zona de classificação e depender apenas de si na última rodada. Na zona mista, os jogadores mostraram que continuam com fé na classificação às oitavas de final, apesar de terem de torcer por tropeço do Bolívar na altitude.

"Primeiro, agradecer o espetáculo que fizeram. E continuar com fé. A gente está trabalhando pelo objetivo final, que é passar de fase. Não depende da gente, mas tem que fazer o trabalho com o apoio da torcida. Continuar trabalhando por aquele detalhe que falta e continuar com essa intensidade que temos no primeiro tempo. E ser autocrítico. A gente sabe que tem muita qualidade dentro do elenco", disse Canobbio.

Com o resultado, o Tricolor, chegou aos cinco pontos e agora aparece em terceiro lugar. O Bolívar também tem a mesma pontuação , mas ocupa a segunda posição porque leva a melhor no confronto direto (venceu o por 2 a 0 na Bolívia).

"A gente segue com fé. A fé é a última que se perde. Temos que seguir acreditando. A gente acredita muito nesse time, nessa instituição. A gente tentou até o fim. Não conseguimos fazer mais um gol, mas ganhamos, que era importante", afirmou Lucho Acosta.

Próximos jogos do Fluminense

Agora, o Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai enfrentar o Mirassol no sábado (23), às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia.

Na Libertadores, o último compromisso pela fase de grupos será na quarta-feira (27), contra o Deportivo La Guaira a partir das 21h30, no Maracanã. Para se classificar, o Tricolor precisa vencer e torcer para que o Bolívar ao menos empate com o Independiente Rivadávia, já classificado.