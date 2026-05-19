Canobbio em ação no jogo entre Fluminense e BolívarLucas Merçon/Fluminense FC
Jogadores do Fluminense avaliam situação na Libertadores: 'Continuar com fé'
Tricolor ainda está vivo na competição continental, mas em situação bastante delicada
Auxiliar valoriza esforço, mas chama atenção para contundência do Fluminense
Tricolor venceu o Bolívar por 2 a 1, mas não depende apenas de si para avançar na Libertadores
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Fluminense vence o Bolívar no Maracanã e ainda está vivo na Libertadores
Tricolores, no entanto, não dependem mais apenas das próprias forças para alcançar as oitavas de final
Fluminense prega cautela com retorno de Martinelli
Jogador, de 24 anos, está fora há quase um mês
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