Fluminense encara o Bolívar pela LibertadoresDivulgação / Fluminense
O #TIMEDEGUERREIROS ESTÁ ESCALADO PARA A PARTIDA CONTRA O BOLÍVAR-BOL! VAAAAMMMMMOSSSS, TRICOLOREEEEESS! pic.twitter.com/DRppC9fEOx— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 19, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Fluminense encara o Bolívar pela LibertadoresDivulgação / Fluminense
O #TIMEDEGUERREIROS ESTÁ ESCALADO PARA A PARTIDA CONTRA O BOLÍVAR-BOL! VAAAAMMMMMOSSSS, TRICOLOREEEEESS! pic.twitter.com/DRppC9fEOx— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 19, 2026
Zubeldía mantém time que bateu São Paulo, e Fluminense está escalado para encarar o Bolívar
Clube carioca precisa de vitória para seguir vivo na Libertadores
Fluminense divulga relacionados para encarar o Bolívar, pela Libertadores
Tricolor precisa vencer para seguir na briga por uma vaga no mata-mata
John Kennedy celebra momento e maturidade no Fluminense: 'Reflete dentro de campo'
Atacante, de 24 anos, é o artilheiro do clube carioca no ano
Savarino aponta caminho em jogo decisivo do Fluminense na Libertadores
Tricolor encara o Bolívar (BOL), às 19h (de Brasília), para manter vivo o sonho de chegar ao mata-mata
Fluminense x Bolívar: onde assistir, escalações e arbitragem
Tricolor ainda não venceu na Libertadores e busca se recuperar para seguir vivo no torneio
Maxi Cuberas deve comandar o Fluminense em 'decisão' na Libertadores
Suspenso, Luis Zubeldía não estará na beira do gramado diante do Bolívar (BOL)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.