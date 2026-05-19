Fluminense encara o Bolívar pela Libertadores - Divulgação / Fluminense

Fluminense encara o Bolívar pela LibertadoresDivulgação / Fluminense

Publicado 19/05/2026 18:10 | Atualizado 19/05/2026 18:18

Rio - O Fluminense vai enfrentar o Bolívar, nesta terça-feira (19), no Maracanã, às 19h (de Brasília), com a mesma escalação que derrotou o São Paulo por 2 a 1, no último sábado (16), no Campeonato Brasileiro. Luis Zubeldía manteve os mesmos jogadores.

O #TIMEDEGUERREIROS ESTÁ ESCALADO PARA A PARTIDA CONTRA O BOLÍVAR-BOL! VAAAAMMMMMOSSSS, TRICOLOREEEEESS! pic.twitter.com/DRppC9fEOx — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 19, 2026

O clube carioca vai para campo com: Fábio, Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

O Tricolor segue com o desfalque de Martinelli, que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e não tem condições de estar em campo. Além dele, o próprio Luis Zubeldía, suspenso, não poderá comandar o Flu que terá o auxiliar Max Cuberas à frente no banco de reservas.

Com duas derrotas e dois empates, o Fluminense depende de uma vitória para seguir vivo na Libertadores. Caso, o Tricolor derrote o Bolívar por três gols de diferença, irá para a última partida contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, no próximo dia 27, no Maracanã, precisando de uma vitória simples para se classificar.