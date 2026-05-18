Canobbio em treino pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Canobbio em treino pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/05/2026 09:42

Rio - Nas última semanas, Luis Zubeldía balançou no cargo do Fluminense, por conta de alguns tropeços e principalmente pela campanha ruim na Libertadores. Agustin Canobbio elogiou o treinador tricolor e afirmou que o elenco confia no trabalho do argentino.

"A gente se sente representado por ele [Zubeldía], por sua filosofia, a forma que entende o futebol. A gente apoia ele e o staff, que são muito maneiros. Treino muito intenso, a gente gosta demais dos treinos, da exigência. Ver como ele vive o jogo como se sempre fosse uma final. Colocamos isso na mente e ele representa. A gente precisa de um equilíbrio grande porque o futebol é dinâmico. E chamando a responsabilidade. Temos jogadores para isso", disse depois da vitória sobre o São Paulo.

Canobbio, assim como Zubeldía, também vive dias complicados no Fluminense. O atacante vem sendo bastante criticado, mas deixou sua marca contra o São Paulo, no Maracanã.

O clube das Laranjeiras volta a jogar nesta terça-feira (19), pela Libertadores. Diante do Bolívar, às 19h (de Brasília), o Fluminense precisa vencer por três gols de diferença para superar a vantagem direta no saldo de gols e ultrapassar o clube boliviano na fase de grupos da competição.