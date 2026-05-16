Zubeldía no comando do Fluminense no Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Zubeldía no comando do Fluminense no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 16/05/2026 22:00 | Atualizado 16/05/2026 22:11

Rio - Após dois jogos, o Fluminense voltou a vencer no Brasileirão e recuperou a confiança antes de decidir a vida na Libertadores. Em noite de festa para Hulk, o Tricolor venceu o São Paulo por 2 a 1 , neste sábado (16), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão, e se consolidou na terceira posição. O treinador argentino celebrou a vitória no confronto direto e destacou a recuperação da identidade.

O resultado é uma prioridade porque são partidas decisivas. Não ganhamos título e nem nada hoje, mas nos separou dos times que vinham atrás. Ganhamos o quarto melhor do Brasileirão. Certo que eles tem alguns problemas, mas é uma equipe boa. Estamos em semanas de definição e o mais importante era o resultado. Não se deu a perfeição, mas o importante foi cumprir o objetivo dentro de uma identidade", disse.

O Fluminense começou impondo o ritmo do jogo e controlou as ações. O Tricolor teve mais volume, criou chances e abriu o placar aos 19 minutos, com John Kennedy. No fim do primeiro tempo, Canobbio ampliou após a marcação forçar um erro na saída de bola do São Paulo. Na etapa final, o time perdeu chances de matar o jogo e voltou a ser vazado, mas conseguiu resistir a pressão para vencer.

"O que passou com a equipe, sentíamos que tínhamos que melhorar e conseguir resultado positivos, o que serve é ganhar no futebol, mas estamos vendo que o rival trata de montar uma estratégia diferente. E se fazem isso, algo é. Se preocupam como nós jogamos. Temos que ir solucionando. Mas o nível da equipe tem sido competitivo e tem que seguir assim", completou o treinador.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 30 pontos e se consolidou na terceira colocação do Brasileirão. Já o São Paulo, por sua vez, agravou a crise e estacionou em quarto com 24 e corre risco de sair do G-5. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (19), às 19h (de Brasília), contra o Bolívar, da Bolívia, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, e precisa vencer para seguir vivo.