John Kennedy comemora o gol pelo Fluminense contra o São Paulo - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

John Kennedy comemora o gol pelo Fluminense contra o São PauloMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 17/05/2026 14:00

Rio - John Kennedy consolidou o bom momento e entrou na briga pela artilharia do Brasileirão. O atacante marcou na vitória do Fluminense sobre o São Paulo por 2 a 1, neste último sábado (16), no Maracanã, pela 16ª rodada, e chegou a oito gols na competição, igualando Pedro, do Flamengo, e Viveros, do Athletico-PR.

Com o gol na vitória sobre o São Paulo, John Kennedy chegou a 12 gols na temporada e igualou seu melhor ano pelo Fluminense. Em 2023, quando viveu um ano mágico na campanha do título da Libertadores e fez o gol do título, o camisa 9 também fez 12 gols. Até então, era a sua melhor marca.

No ano passado, John Kennedy terminou em baixa e sob desconfiança, principalmente após perder pênalti na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Em 2026, no entanto, mudou a postura. O atacante antecipou o retorno, se reapresentou mais cedo e jogou desde o início do Carioca com o time alternativo.

Além de superar a desconfiança, John Kennedy também precisou lidar com a concorrência de Rodrigo Castillo. O centroavante argentino chegou badalado após passagem de sucesso pelo Lanús, da Argentina, onde foi carrasco do Flamengo na Recopa Sul-Americana deste ano.

Revelado pelo Fluminense, John Kennedy subiu para o profissional em 2021. O camisa 9 soma 35 gols em 163 jogos, além dos títulos da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024. Em 2026, são 12 gols e duas assistências em 31 partidas disputadas.