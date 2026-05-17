John Kennedy comemora o gol pelo Fluminense contra o São PauloMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
John Kennedy assume artilharia do Brasileirão e repete 2023 no Fluminense
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