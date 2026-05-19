Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo decisivo com o Bolívar (BOL), nesta terça-feira (19). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para a partida.
O Tricolor não poderá contar com Luis Zubeldía na beira do gramado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sendo assim, o auxiliar Maxi Cuberas comandará o time. Além do técnico, Martinelli e Matheus Reis, lesionados, estão fora. Alisson, com dores na panturrilha esquerda, é outro desfalque.
Apesar de estar na lanterna do Grupo C, o Fluminense depende só de si para avançar às oitavas de final. Para isso, terá que ganhar os dois jogos restantes, em casa - sendo que o objetivo é superar os bolivianos por ao menos três gols de diferença. Se tudo der certo, bastará uma vitória simples sobre o Deportivo La Guaira (VEN) para alcançar a classificação na última rodada.
Os relacionados do Fluminense
. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes; . Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier; . Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Otávio e PH Ganso; . Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Soteldo.
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