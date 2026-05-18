Rio - Suspenso, Luis Zubeldía não poderá comandar o Fluminense no duelo com o Bolívar (BOL), nesta terça-feira (19). A partida decisiva será às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A tendência é que o auxiliar Maxi Cuberas o substitua.
Ele já esteve à frente do time no começo da temporada, quando o técnico precisou passar por um procedimento cardiovascular. Agora, o treinador está fora por ter levado três cartões amarelos.
O Tricolor é o lanterna do Grupo C, mas depende só de si para avançar ao mata-mata. Para isso, terá que ganhar os dois jogos restantes, em casa - sendo que o objetivo é superar os bolivianos por ao menos três gols de diferença. Se tudo der certo, bastará uma vitória simples sobre o Deportivo La Guaira (VEN) para alcançar a classificação na última rodada do torneio continental.
Os cenários para o Fluminense
- Se o Fluminense vencer o Bolívar por três gols de diferença, precisará de uma vitória simples na última rodada contra o Deportivo La Guaira para avançar às oitavas de final;
- Se o Fluminense vencer o Bolívar por dois gols de diferença, as duas equipes ficam empatadas em pontos, no confronto direto e também no saldo de gols. Na última rodada, se o empate permanecer nos três critérios, a equipe que vencer por mais gols avança às oitavas de final;
- Se o Fluminense vencer o Bolívar por um gol de diferença, precisará vencer o Deportivo La Guaira e torcer por um tropeço dos bolivianos contra o Independiente Rivadavia, na altitude de La Paz;
- Se o Fluminense empatar ou perder para o Bolívar, estará eliminado.
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