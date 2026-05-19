John Kennedy em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
John Kennedy celebra momento e maturidade no Fluminense: 'Reflete dentro de campo'
Atacante, de 24 anos, é o artilheiro do clube carioca no ano
John Kennedy celebra momento e maturidade no Fluminense: 'Reflete dentro de campo'
Atacante, de 24 anos, é o artilheiro do clube carioca no ano
Savarino aponta caminho em jogo decisivo do Fluminense na Libertadores
Tricolor encara o Bolívar (BOL), às 19h (de Brasília), para manter vivo o sonho de chegar ao mata-mata
Fluminense x Bolívar: onde assistir, escalações e arbitragem
Tricolor ainda não venceu na Libertadores e busca se recuperar para seguir vivo no torneio
Maxi Cuberas deve comandar o Fluminense em 'decisão' na Libertadores
Suspenso, Luis Zubeldía não estará na beira do gramado diante do Bolívar (BOL)
Canobbio reforça confiança do elenco do Fluminense em Zubeldía: 'A gente se identifica'
Treinador vive dias de críticas no clube carioca
John Kennedy assume artilharia do Brasileirão e repete 2023 no Fluminense
Camisa 9 chega a 12 gols na temporada e iguala melhor marca com a camisa tricolor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.