John Kennedy em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

John Kennedy em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 19/05/2026 13:02 | Atualizado 19/05/2026 13:03

Rio - O atacante John Kennedy completou 24 anos nesta semana. Revelado pelo Fluminense e autor do gol do título da Libertadores, o camisa 9 está vivendo uma volta por cima no clube carioca nesta temporada. Artilheiro do Tricolor em 2026, o centroavante celebrou o atual momento pessoal.

É importante pela confiança logo que eu adquiri durante o início dessa temporada e tem que continuar sim. Acho que a fase madura faz entender melhor do jogo, faz entender melhor o time, o momento da equipe. Acho que isso reflete muito dentro de campo. A fase madura fora dele reflete dentro de campo", disse em entrevista à "Flu TV".

John Kennedy se profissionalizou pelo Fluminense na temporada de 2020. O seu começo foi bom, mas ele posteriormente, ele viveu altos e baixos. Em 2023, viveu seu ápice, depois de um empréstimo à Ferroviária, se tornando peça fundamental no título da Libertadores do Tricolor.

Com contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem, o atacante entrou em campo em 31 partidas na atual temporada, anotou 12 gols e deu três assistências pelo clube das Laranjeiras.