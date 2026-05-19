Maxi Cuberas vai comandar o Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Maxi Cuberas vai comandar o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 19/05/2026 07:36

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (19), às 19h, no Maracanã, para enfrentar o Bolívar, em jogo decisivo pela da Libertadores. O Tricolor, que ainda não venceu na competição e é o lanterna do grupo C, precisa da vitória para continuar vivo no torneio e buscar a classificação à próxima fase.

Onde assistir

O jogo terá transmissão na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Provável escalação do Tricolor

Na beira do campo, o auxiliar Maxi Cuberas substituirá Luis Zubeldía, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A equipe deve ter a mesma base das vitórias contra o Operário e São Paulo. Martinelli e Matheus Reis seguem como desfalques.



Portanto, a escalação inicial deve ser: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

Como chega o Bolívar

A equipe boliviana também chega com o time titular à disposição e mandará ao campo o que tem de melhor para buscar a vaga com uma rodada de antecedência no Maracanã.



O time, comandado por Vladimir Soria, deve entrar em campo com: Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio e José Sagredo; Bruno Oyola, Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero.

Arbitragem

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)

VAR: Leodan González (URU)