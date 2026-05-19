Savarino em ação durante jogo do Fluminense, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Savarino em ação durante jogo do Fluminense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 19/05/2026 12:34

Rio - Savarino projetou o duelo decisivo entre Fluminense e Bolívar (BOL), nesta terça-feira (19). O Tricolor precisa vencer para manter vivo o sonho de chegar ao mata-mata da Libertadores. A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental.

"Em casa, temos que ganhar. Precisamos dos três pontos. A gente vem bem dos nossos últimos jogos dentro de casa, com duas vitórias. Temos que ser contundentes no ataque. Que seja um dia abençoado para nós, a vitória é o mais importante", disse o jogador, ao canal oficial do clube.

Contratado em janeiro, o meia-atacante se tornou um dos principais nomes do time. Ele soma cinco gols e três assistências em 24 jogos nesta temporada, sendo 17 como titular.

Fluminense é o lanterna do Grupo C, mas depende só de si para avançar às oitavas de final. Para isso, terá que ganhar os dois jogos restantes, em casa - sendo que o objetivo é superar os bolivianos por ao menos três gols de diferença. Se tudo der certo, bastará uma vitória simples sobre o Deportivo La Guaira (VEN) para alcançar a classificação na última rodada.

Veja os cenários para o Fluminense

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Se o Fluminense vencer o Bolívar por três gols de diferença, precisará de uma vitória simples na última rodada contra o Deportivo La Guaira para avançar às oitavas de final;

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Se o Fluminense vencer o Bolívar por dois gols de diferença, as duas equipes ficam empatadas em pontos, no confronto direto e também no saldo de gols. Na última rodada, se o empate permanecer nos três critérios, a equipe que vencer por mais gols avança às oitavas de final;

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Se o Fluminense vencer o Bolívar por um gol de diferença, precisará vencer o Deportivo La Guaira e torcer por um tropeço dos bolivianos contra o Independiente Rivadavia, na altitude de La Paz;