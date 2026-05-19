Martinelli segue desfalcando o Fluminense - Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Martinelli segue desfalcando o FluminenseMarcelo Gonçalves/ Fluminense

Publicado 19/05/2026 19:50

Rio - Um dos principais jogadores do Fluminense na temporada, o volante Martinelli, de 24 anos, continuará desfalcando o clube carioca nas próximas partidas. O Tricolor divulgou que o jovem ainda está fazendo trabalho separado dos seus companheiros, se recuperando da um edema de grau 3 no músculo retofemoral anterior da coxa esquerda.

Martinelli se lesionou no fim do mês passado e o Fluminense colocou sua previsão de retorno entre seis e oito semanas. Com isso, a volta do volante era prevista somente depois da Copa do Mundo. Como, o jovem participou de algumas atividades no campo, alguns torcedores se animaram, mas o retorno do camisa 8 ainda será adiado.

Martinelli se machucou no empate sem gols com o Operário-PR, fora de casa, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, levou a pior em dividida com Caio Dantas, atacante adversário, e deixou o gramado de maca, logo aos oito minutos do primeiro tempo.

Sem o volante, o Fluminense tem entrado em campo com Hércules e Nonato como titulares. Além deles, Zubeldía também conta com Facundo Bernal, Alisson e Otávio para o setor.