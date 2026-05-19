Entrevista coletiva de Maxi Cuberas - Lucas Merçon/Fluminense FC

Entrevista coletiva de Maxi CuberasLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/05/2026 23:03 | Atualizado 20/05/2026 07:06

Rio - O auxiliar Maxi Cuberas analisou a vitória do Fluminense sobre o Bolívar por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta terça-feira (19), pela Libertadores. O resultado mantém o time vivo na competição, mas o Tricolor não depende apenas de si porque o triunfo foi por um gol de diferença. Assim, ele chamou a atenção para a contundência da equipe.

"Creio que a equipe fez um esforço importante do princípio ao fim, sempre protagonizando o jogo, buscando ganhar a partida, criando situações. Não pudemos contundentes como queríamos. Toda a equipe buscou sempre o segundo gol e depois o próximo, gerou situações. Lamentavelmente não pudemos concretizar mais para irmos mais tranquilos".

Com o resultado, o Tricolor, chegou aos cinco pontos e agora aparece em terceiro. O Bolívar também tem cinco pontos, mas ocupa a segunda posição porque leva a melhor no confronto direto (venceu o Flu por 2 a 0 na Bolívia).

"Se falarmos de resultado, realmente não era o que queríamos. Agora, creio que merecíamos em diferentes partidas, merecíamos mais pontos, pelas situações criadas, domínio de jogo. Creio que o jogo na Bolívia, na altitude, foi o que não jogamos bem".

"Nos demais jogos, a equipe poderia ter somado mais pontos pelo o que gerou. Temos que seguir trabalhando, recuperar, focar na partida de sábado e depois pensar na Copa. Para Deus, nada é impossível.

O auxiliar técnico também agradeceu o apoio da torcida no Maracanã. No total, 62.819 torcedores estiveram presentes no estádio para acompanhar a partida.

"Primeiro, agradecer ao torcedor. Em todo o momento nos apoiou. Muito agradecido pela torcida. Falta um partida e vamos entregar tudo. Necessitamos do apoio da torcida e vamos ter, porque o torcedor do Fluminense é assim. Não depende de nós, mas vamos fazer todo o possível para trabalhar essa partida, ganhar e, Deus queira, classificar".

Na Libertadores, o último compromisso pela fase de grupos será na quarta-feira (27). O Flu enfrentará o Deportivo La Guaira a partir das 21h30, no Maracanã.