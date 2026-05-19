Lance do jogo entre Fluminense e Bolívar - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Lance do jogo entre Fluminense e BolívarMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 19/05/2026 21:01

Rio - O pulso ainda pulsa para o Fluminense na Libertadores. Isso porque o Tricolor venceu o Bolívar por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta terça-feira (19), pela quinta rodada do Grupo C da competição continental. Lucho Acosta abriu o placar logo no começo da partida. Melgar conseguiu deixar tudo igual ainda no primeiro tempo. Já na etapa complementar, John Kennedy fez o segundo do Flu.

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Com o resultado, o Tricolor, que venceu pela primeira vez nesta edição da Libertadores, chegou aos cinco pontos e agora aparece em terceiro. O Bolívar também tem cinco pontos, mas ocupa a segunda posição porque leva a melhor no confronto direto (venceu o Flu por 2 a 0 na Bolívia). O Flu, portanto, não depende apenas de si para avançar às oitavas

Agora, o Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai enfrentar o Mirassol no próximo sábado (23), a partir das 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia.



Na Libertadores, o último compromisso pela fase de grupos será na quarta-feira (27). O Flu enfrentará o Deportivo La Guaira a partir das 21h30, no Maracanã.

O jogo

O Fluminense teve um início de primeiro tempo muito intenso. A postura foi recompensada bem cedo, aos seis minutos. John Kennedy forçou o erro do defensor na saída de bola, e Nonato correu para ficar com a posse. Ele logo acionou Lucho, que finalizou de cabeça em cima do marcador. Nonato apareceu para pegar o rebote e tocou para Canobbio, que finalizou e viu o goleiro salvar. Mas a bola seguiu viva na área, e Lucho Acosta mandou para o fundo da rede.

O Tricolor manteve a pegada e não deixava o Bolívar respirar dentro de campo. Nesse cenário, o Fluminense teve volume para ampliar a vantagem, mas não conseguiu aproveitar.

Aos 24, o Flu foi castigado. Afinal, quando conseguiu trocar passes e respirar em campo, o Bolívar deixou tudo igual. O sistema defensivo bobeou, e Romero recebeu ótimo passe. Já dentro da área ele tocou atrás para Melgar finalizar e empatar a partida.

Logo depois, houve a parada da reidratação. Após a pausa, o Tricolor voltou a ter o domínio das ações, mas não conseguiu tirar o empate do marcador.

Na etapa complementar, o jogo continuou da mesma forma. O Fluminense com mais posse e pressionando em busca do empate, enquanto o Bolívar apenas se defendia, sem conseguir puxar contra-ataques.

Pouco antes dos 20, Rodrigo Castillo chegou a balançar a rede, mas o assistente pegou um impedimento na jogada. O VAR, claro, revisou o lance e apontou a posição irregular de John Kennedy, que também estava na área.

O Tricolor, porém, seguiu em cima e finalmente chegou ao segundo gol aos 26. Soteldo avançou pelo lado esquerdo de ataque e fez o cruzamento. A bola desviou e chegou na medida para John Kennedy finalizar de perna esquerda para balançar a rede.

Na reta final, o Fluminense se desligou por alguns minutos e até viu o Bolívar aparecer no ataque, mas seguiu em vantagem. Perto dos acréscimos, Samuel Xavier passou muito perto de anotar o terceiro, mas o goleiro Lampe fez grande defesa para salvar os bolivianos.



Já no apagar das luzes, o Fluminense teve uma ótima sequência de oportunidades para chegar ao terceiro gol e conseguir vencer por dois gols de diferença, mas não teve sucesso.

