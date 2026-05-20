Freytes admite a necessidade de a defesa do Fluminense melhorar - Lucas Merçon/Fluminense

Freytes admite a necessidade de a defesa do Fluminense melhorarLucas Merçon/Fluminense

Publicado 20/05/2026 12:33

um erro defensivo permitiu ao Bolívar empatar ainda no primeiro tempo. E o que poderia ser uma vitória fácil transformou-se em drama, com a mudança drástica de ambiente no Maracanã. O time e os tricolores sentiram bastante o gol sofrido, como vem acontecendo com frequência, e os jogadores admitem que os erros na defesa têm atrapalhado, como no

O Fluminense pressionava e a torcida apoiava em busca do segundo gol, quando. E o que poderia ser uma vitória fácil transformou-se em drama, com a. O time e os tricolores sentiram bastante o gol sofrido, como vem acontecendo com frequência, e os jogadores admitem que os erros na defesa têm atrapalhado, como no 2 a 1 de terça-feira (19).

Não à toa, o Tricolor sofreu gols em 13 dos últimos 15 jogos, sem ser vazado em dois empates em 0 a 0, com os fracos Deportivo La Guaíra (Venezuela) e Operário-PR. Em que pese o mérito do adversário, as falhas defensivas têm contribuído bastante para o péssimo momento do time, que só venceu uma em cinco partidas na Libertadores.



"Tentamos evitar ao máximo, mas são situações que a gente tem que estar sempre atento. Porque o adversário também tem qualidade, então a gente tem que evitar erros fáceis que vem acontecendo para a gente não sofrer os gols. Coisas que são fáceis de ser resolvidas, de fazer a leitura, e temos que estar mais atentos para que possa evitar esses lances de perigo e os gols sofridos", avaliou Fábio.

Cobrança interna no Fluminense por melhora

Freytes, um dos envolvidos na falha coletiva do gol do Bolívar junto a Arana e Ignácio, admitiu a cobrança por melhora na defesa. Mas lembra que a responsabilidade não é apenas dos zagueiros.



"O compromisso é de todos. Principalmente eu (me cobro), e cada um é responsável. Mas sempre a última mão que o time tem somos nós, zagueiros e Fabio. E a verdade é que vai ter que corrigir, trabalhar e ouvir também os companheiros, que por estarem em outra posição veem outra coisa que nós não vemos", avaliou.



"É complicado. Temos que ver os erros cometidos e tentar seguir corrigindo. Eu acho que em todos as equipes que tomam gol há algo para corrigir. É trabalhar, ver vídeos, corrigir, ouvir Luis (Zubeldía) e continuar trabalhando para melhorar".

O zagueiro argentino, inclusive, pediu desculpas à torcida do Fluminense que compareceu em peso para apoiar e saiu frustrada. Afinal, com o 2 a 1, o clube não ultrapassou o Bolívar e agora precisa torcer por um tropeço do adversário na última rodada para se classificar às oitavas de final da Libertadores.

"Resta essa parte, que é dura, de assumir os erros, corrigir e seguir trabalhando. Quero pedir desculpa aos torcedores que vieram com esperança de que sairíamos com resultado mais favorável. Ganhamos, mas não como precisávamos para depender só de nós na última rodada", disse.