John Kennedy garantiu o 2 a 1 do Fluminense sobre o BolívarMarcelo Gonçalves/Fluminense
John Kennedy minimiza substituição depois de gol pelo Fluminense: 'Não muda nada'
Artilheiro do Tricolor na temporada lamenta situação delicada na Libertadores
O que o Fluminense precisa para se classificar
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Fábio faz crítica à convocação da Seleção: 'Soltaram a mão e cortaram a corda'
Goleiro também minimiza o fato de ter poucas chances na seleção brasileira ao longo da carreira
Auxiliar valoriza esforço, mas chama atenção para contundência do Fluminense
Tricolor venceu o Bolívar por 2 a 1, mas não depende apenas de si para avançar na Libertadores
Jogadores do Fluminense avaliam situação na Libertadores: 'Continuar com fé'
Tricolor ainda está vivo na competição continental, mas em situação bastante delicada
Fluminense vence o Bolívar no Maracanã e ainda está vivo na Libertadores
Tricolores, no entanto, não dependem mais apenas das próprias forças para alcançar as oitavas de final
Fluminense prega cautela com retorno de Martinelli
Jogador, de 24 anos, está fora há quase um mês
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