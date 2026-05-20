John Kennedy garantiu o 2 a 1 do Fluminense sobre o Bolívar - Marcelo Gonçalves/Fluminense

John Kennedy garantiu o 2 a 1 do Fluminense sobre o BolívarMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 20/05/2026 07:00

não ficou feliz mesmo ao garantir a primeira vitória do Fluminense na Libertadores de 2026. E não tem a ver com a substituição logo após marcar o segundo gol no com a situação delicada do time.

John Kennedymesmo ao garantir a primeira vitória do Fluminense na Libertadores de 2026. E não tem a ver com a substituição logo após marcar o segundo gol no 2 a 1 sobre o Bolívar , no Maracanã, e sim

Isso porque o resultado faz com que o Tricolor chegue à última rodada da fase de grupos sem depender de si para se classificar.



"Trocaria todos esses gols pelos pontos que a gente não conseguiu conquistar na Libertadores", afirmou o atacante na zona mista.



Sobre a substituição, quando saiu para a entrada de Germán Cano, John Kennedy viu como normal. Após perder uma chance e desperdiçar algumas jogadas de atacante, o camisa 9 finalmente acertou o gol que deu esperanças à torcida e ao time, mas mesmo assim foi sacado na sequência, já que a troca aconteceria na próxima parada de jogo.



"Eu estava bem, mas acho que eu já iria sair antes do gol. Não muda nada, a gente confia em todos os atletas que estão no elenco. Acreditaram que seria uma substituição que ajudaria a equipe, e a gente tem que acatar. E eu saí tranquilo, não tenho o que falar", disse.



Atacante em fase artilheira

John Kennedy chegou a 13 gols marcados em 32 partidas pelo Fluminense na temporada. Em boa fase, ele balançou redes em quatro dos últimos cinco jogos (Bolívar, São Paulo, Vitória e Independiente Rivadávia).



O que o Fluminense precisa para se classificar



Em terceiro lugar com cinco pontos e atrás do Bolívar, com a mesma pontuação, pelo confronto direto, o Fluminense só tem uma chance. Para se garantir nas oitavas de final da Libertadores, precisa vencer o Deportivo La Guaíra, no Maracanã, e torcer por um tropeço do Bolívar, que joga em casa na altitude, contra o já classificado Independiente Rivadávia.