Fluminense ainda sonha com a classificação ao mata-mata da Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense FC

Fluminense ainda sonha com a classificação ao mata-mata da LibertadoresLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 20/05/2026 08:00

O Independiente Rivadavia (ARG) tem dez pontos e já está garantido na próxima fase como o líder do Grupo C. O Deportivo La Guaria (VEN) soma três pontos e aparece em quarto.

Rodada ainda precisa terminar

Independiente Rivadavia e Deportivo La Guaira ainda vão se enfrentar nesta rodada.

O time venezuelano seguirá na lanterna se empatar ou perder para os argentinos na quinta-feira (21). Porém, em caso de vitória, o La Guaira chega aos seis pontos, sobe para segundo e joga o Fluminense de volta para a quarta colocação.

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- Se o

- Se o - Se o Fluminense vencer o La Guaira, chegará aos oito pontos. Logo, precisará torcer para o Bolívar não vencer o Independiente Rivadavia. Tanto o empate quanto a derrota dos bolivianos classificariam o Tricolor.- Se o Fluminense empatar com o La Guaira, chegará aos seis pontos. Portanto, precisará torcer obrigatoriamente por uma derrota do Bolívar para o Independiente Rivadavia.- Se o Fluminense perder para o La Guaira, estará eliminado.

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