Rio – O Fluminense continua vivo na Libertadores de 2026 porque venceu o Bolívar (BOL) por 2 a 1 no Maracanã, na terça-feira (19), mas não depende apenas de si para avançar às oitavas de final. Atualmente, o Tricolor soma cinco pontos e ocupa a terceira posição. Portanto, está fora da zona de classificação para o mata-mata.
O Independiente Rivadavia (ARG) tem dez pontos e já está garantido na próxima fase como o líder do Grupo C. O Deportivo La Guaria (VEN) soma três pontos e aparece em quarto.
Rodada ainda precisa terminar
Independiente Rivadavia e Deportivo La Guaira ainda vão se enfrentar nesta rodada.
O time venezuelano seguirá na lanterna se empatar ou perder para os argentinos na quinta-feira (21). Porém, em caso de vitória, o La Guaira chega aos seis pontos, sobe para segundo e joga o Fluminense de volta para a quarta colocação.
Flu chegando em terceiro na sexta rodada
- Se o Fluminense vencer o La Guaira, chegará aos oito pontos. Logo, precisará torcer para o Bolívar não vencer o Independiente Rivadavia. Tanto o empate quanto a derrota dos bolivianos classificariam o Tricolor. - Se o Fluminense empatar com o La Guaira, chegará aos seis pontos. Portanto, precisará torcer obrigatoriamente por uma derrota do Bolívar para o Independiente Rivadavia. - Se o Fluminense perder para o La Guaira, estará eliminado.
Flu chegando em último na sexta rodada
- Se o Fluminense vencer o La Guaira, chegará aos oito pontos. O Tricolor precisaria torcer para o Bolívar empatar ou perder para o Independiente Rivadavia. - Se o Fluminense empatar com o La Guaira, estará eliminado. Isso porque o Tricolor chegaria aos seis pontos, enquanto o time venezuelano obrigatoriamente ficaria com sete. - Se o Fluminense perder para o La Guaira, estará eliminado.
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