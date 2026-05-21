Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.
Longe do Maracanã, o último resultado positivo foi no dia 19 de abril, quando superou o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro. De lá para cá, o Tricolor disputou quatro partidas como visitante, com dois empates e duas derrotas.
Uma vitória sobre o Mirassol seria importante para o Fluminense se manter firme na briga pela ponta da tabela. Neste momento, soma 30 pontos e ocupa o terceiro lugar. O líder isolado é o Palmeiras, com 35.
O jejum do Fluminense fora de casa
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