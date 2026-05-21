Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

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Rio - O Fluminense terá de quebrar um jejum de mais de um mês para voltar a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Mirassol, sábado (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 17ª rodada da competição nacional.

Longe do Maracanã, o último resultado positivo foi no dia 19 de abril, quando superou o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro. De lá para cá, o Tricolor disputou quatro partidas como visitante, com dois empates e duas derrotas.

Uma vitória sobre o Mirassol seria importante para o Fluminense se manter firme na briga pela ponta da tabela. Neste momento, soma 30 pontos e ocupa o terceiro lugar. O líder isolado é o Palmeiras, com 35.

O jejum do Fluminense fora de casa

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. Bolívar 2x0 Fluminense (30/04) - Libertadores
. Internacional 2x0 Fluminense (03/05) - Campeonato Brasileiro
. Independiente Rivadavia 1x1 Fluminense (06/05) - Libertadores