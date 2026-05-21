Júlio Fidelis renovou contrato com o Fluminense até abril de 2031Divulgação / Fluminense
Fluminense oficializa renovação de Júlio Fidelis
Novo vínculo do atleta tem duração até abril de 2031
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