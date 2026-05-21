Júlio Fidelis renovou contrato com o Fluminense até abril de 2031 - Divulgação / Fluminense

Júlio Fidelis renovou contrato com o Fluminense até abril de 2031Divulgação / Fluminense

Publicado 21/05/2026 18:35

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (21) a renovação de contrato de Júlio Fidelis. O novo vínculo do lateral-direito de 19 anos será até abril de 2031.

"Estou muito feliz, esse é o sonho de todo Moleque de Xerém. Cheguei cedo no clube, eu era uma criança, e fiz toda a construção da minha vida pessoal e profissional no Fluminense. Espero dar continuidade ao trabalho e que a gente seja muito feliz", disse Fidelis.

O jogador, que acumula convocações para seleções brasileiras de base, fez sua estreia como profissional do Tricolor em agosto de 2025, em duelo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, e já defendeu a equipe principal em sete oportunidades. Esse ano, conquistou a Taça Guanabara pelo Fluminense.

O Fluminense retorna a campo no próximo sábado (23), contra o Mirassol, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia.