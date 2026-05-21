Lance do jogo entre Independiente Rivadavia e Bolívar - Andres Larrovere / AFP

Lance do jogo entre Independiente Rivadavia e BolívarAndres Larrovere / AFP

Publicado 21/05/2026 19:10

Devido ao caos político vivido na cidade de La Paz, capital da Bolívia, a Conmebol alterou o local da partida entre Bolívar (BOL) e Independiente Rivadavia (ARG), que acontecerá na próxima quarta-feira (27), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo será disputado no Estadio Ramón Aguilera Costas, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.





O duelo estava marcado para acontecer o Estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3.650 metros acima do nível do mar. O novo local escolhido para receber a partida fica a menos de 430 metros de altitude.



O duelo entre Bolívar e Independiente Rivadavia é decisivo para o Fluminense, que não depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Libertadores. Leia mais: Fluminense oficializa renovação de Júlio Fidelis O duelo estava marcado para acontecer o Estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3.650 metros acima do nível do mar. O novo local escolhido para receber a partida fica a menos de 430 metros de altitude.O duelo entre Bolívar e Independiente Rivadavia é decisivo para o Fluminense, que não depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Libertadores.

Atualmente, o Tricolor soma cinco pontos, assim como o Bolívar, que está na frente porque leva a melhor no saldo de gols do confronto direto. O Independiente Rivadavia já está classificado como o líder do Grupo C.



O Fluminense retorna a campo no sábado (23), contra o Mirassol, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia.