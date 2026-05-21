Comemoração dos jogadores do Independiente Rivadavia - Federico Parra / AFP

Comemoração dos jogadores do Independiente RivadaviaFederico Parra / AFP

Publicado 21/05/2026 22:52

Venezuela - No grupo do Fluminense na Libertadores, o Independiente Rivadavia venceu o Deportivo La Guaira por 4 a 2, nesta quinta-feira (21), pela quinta rodada, e se isolou ainda mais na liderança. O resultado foi bom para o Tricolor, que segue em terceiro. O triunfo também é positivo para motivar ainda mais a equipe argentina para a partida da última rodada.

Situação dos times na competição

A tabela do Grupo C da Libertadores tem: 1) Independiente Rivadavia, com 13 pontos; 2) Bolívar, com cinco pontos; 3) Fluminense, com cinco pontos; 4) Deportivo La Guaira, com três pontos.

Apesar do empate em número de pontos, o Bolívar leva a melhor sobre o Fluminense por causa do confronto direto. Isso porque venceu por 2 a 0 em La Paz e perdeu por 2 a 1 no Rio.

Cenários para classificação tricolor

Na última rodada, o Fluminense encara o Deportivo La Guaira no Maracanã. Em caso de vitória, o Tricolor chega aos oito pontos. Portanto, precisará torcer para o Bolívar perder ou empatar diante do Independiente Rivadavia.

Já em caso de empate, o Tricolor chegará aos seis pontos. Portanto, precisará torcer obrigatoriamente para o time boliviano perder para os argentinos.

Por fim, em caso de derrota, o Tricolor estará eliminado e perderá até mesmo a vaga no playoff da Sul-Americana.

Independiente Rivadavia no topo

O Independiente Rivadavia já está classificado para as oitavas de final da Libertadores, mas tem mais uma motivação para buscar a vitória diante do Bolívar. Afinal, tem chances de terminar a fase de grupos como o melhor primeiro colocado geral na competição.

Ainda vale destacar que, caso o Deportivo La Guaira tivesse vencido o Independiente Rivadavia, o Fluminense teria voltado para a lanterna do grupo, fora da zona de classificação para o playoff da Sul-Americana. Isso porque o time venezuelano chegaria a seis pontos.

A sexta rodada do Grupo C



Fluminense e Deportivo La Guaira vão se enfrentar na quarta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Já Bolívar e Independiente Rivadavia vão medir forças no Estádio Ramón Aguilera Costas, em Santa Cruz de La Sierra, no mesmo dia e também às 21h30 (de Brasília).