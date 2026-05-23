O Fluminense perdeu para o Mirassol por 1 a 0 na noite deste sábado (23), no Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Denilson, em grande chute ainda na primeira etapa. O Tricolor teve mais posse de bola durante o confronto, mas não conseguiu convertê-la em chances perigosas e viu o adversário controlar as ações da partida. Os jogadores da equipe carioca ainda reclamaram de um pênalti em Samuel Xavier anulado pelo VAR.
A equipe de Zubeldía ficou com 30 pontos, na 3ª posição, e perdeu a chance de encostar no líder Palmeiras, que tem 35 pontos e joga ainda neste sábado contra o Flamengo, segundo colocado com 31 pontos.
A derrota aumentou a pressão no técnico Luis Zubeldía, que terá pela frente uma partida decisiva. O próximo jogo do Fluminense é na quarta-feira (27), às 21h30, contra o Deportivo La Guaira, um confronto essencial para o Tricolor seguir vivo na Libertadores.
A partida começou com o Fluminense tendo mais posse de bola, mas foi o Mirassol que chutou primeiro. Denílson recebeu na entrada da área logo aos três minutos e chutou à direita do gol de Fábio. O Tricolor tentava encostar no ataque com John Kennedy fazendo o pivô. No entanto, aos 18 minutos, a equipe mandante chegou com perigo: em cobrança de falta levantada na área, Alesson cabeceou, e o goleiro do time carioca defendeu em dois tempos.
Na sequência, aos 25 minutos, Alesson, novamente, cruzou para Daniel, que cabeceou para outra boa defesa do goleiro do Fluminense. Aos 29 minutos, em contra-ataque, John Kennedy recebeu passe de Lucho Acosta, partiu em velocidade e tentou o chute, mas a bola desviou na defesa do Mirassol e saiu para escanteio.
O Mirassol abriu o placar aos 35 minutos. A defesa do Fluminense afastou um cruzamento na área e Denilson acertou um belo chute na entrada da área. O autor do gol ainda tentou outra finalização aos 44 minutos, mas Fábio defendeu. Então, já nos acréscimos, Samuel Xavier foi puxado por Reinaldo depois de escorar a bola na linha da pequena área. A arbitragem marcou pênalti, mas voltou atrás após revisão no VAR. O time de Zubeldía ainda teve mais uma chance, depois de Acosta driblar o adversário e mandar cruzado para fora.
Logo no início do segundo tempo, Soteldo foi à linha de fundo e cruzou para Bernal, que cabeceou para fora. Depois, aos cinco minutos, John Kennedy recebeu de costas, girou e chutou, mas a bola foi por cima do gol. Em seguida, o Mirassol chegou com perigo: Denílson roubou a bola de Bernal e arriscou de longe para grande defesa de Fábio.
O jogo, então, passou a ficar disputado no meio-campo. Aos 18 minutos, Shaylon recebeu de Edson Carioca e chutou para outra intervenção do goleiro tricolor. O time carioca tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar chances de perigo.
Aos 30 minutos, após Renê cruzar na área, a defesa do Mirassol afastou, e Samuel Xavier pegou o rebote de primeira, mas bola saiu à esquerda do gol de Walter. Na sequência, Reinaldo, do Mirassol, cobrou falta no canto esquerdo e Fábio fez mais uma defesa. Aos 43 minutos, Freytes lançou do meio-campo e Cano desviou de cabeça, para defesa de Walter.
