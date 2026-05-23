Zubeldía em entrevista coletiva neste sábado (23)Lucas Merçon / Fluminense
"Além de reconhecer que não fizemos uma boa partida, é importante citar o árbitro que se equivocou feio e não apitar o pênalti, que seria algo importante para o anímico porque são partidas difíceis aqui. Foi um jogo que nos faltou profundidade, criatividade, me parece que essa situação do pênalti é claríssima e não entendo porque modificou a decisão. Não consigo entender, pedi explicações e são coisas para analisar", disse, em entrevista coletiva depois do jogo.
Por fim, o técnico destacou novamente que apesar do time ter tido mais posse de bola, não fez um bom jogo e destacou que prefere analisar o jogo como um todo, ao invés de explicar porque optou por determinados jogadores na escalação inicial.
O Fluminense volta a campo para enfrentar o Deportivo La Guaira nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores. O jogo é decisivo para Zubeldía, que está pressionado no cargo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.