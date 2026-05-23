Zubeldía em entrevista coletiva neste sábado (23) - Lucas Merçon / Fluminense

Zubeldía em entrevista coletiva neste sábado (23)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 23/05/2026 22:14

O técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, admitiu que o seu time não fez uma boa partida na derrota para o Mirassol por 1 a 0 na noite deste sábado (23), no Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador também criticou o árbitro do jogo, Sávio Pereira, por ter voltado atrás em um pênalti marcado no jogador Samuel Xavier no fim do primeiro tempo.



"Além de reconhecer que não fizemos uma boa partida, é importante citar o árbitro que se equivocou feio e não apitar o pênalti, que seria algo importante para o anímico porque são partidas difíceis aqui. Foi um jogo que nos faltou profundidade, criatividade, me parece que essa situação do pênalti é claríssima e não entendo porque modificou a decisão. Não consigo entender, pedi explicações e são coisas para analisar", disse, em entrevista coletiva depois do jogo.

Além disso, Zubeldía também afirmou que uma das grandes dificuldades da partida era conseguir passes entrelinhas. "Me parece que nos faltou profundidade. Tivemos muito a bola, mas sem a profundidade e criatividade que precisamos ter para complementar a posse."



Por fim, o técnico destacou novamente que apesar do time ter tido mais posse de bola, não fez um bom jogo e destacou que prefere analisar o jogo como um todo, ao invés de explicar porque optou por determinados jogadores na escalação inicial.



O Fluminense volta a campo para enfrentar o Deportivo La Guaira nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores. O jogo é decisivo para Zubeldía, que está pressionado no cargo.