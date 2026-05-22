Treino do Fluminense nesta sexta - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Treino do Fluminense nesta sextaFoto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/05/2026 19:23

Pensando no jogo decisivo da próxima quarta-feira (27) contra o La Guaira (VEN), pela Libertadores, o Fluminense irá poupar alguns titulares diante do Mirassol, neste sábado (23), no Maião, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o meia Savarino e o atacante Canobbio sejam preservados por Zubeldía.



A expectativa é que Serna e Soteldo ocupem as vagas entre os titulares. Outra possível mudança para encarar o Leão Caipira é Samuel Xavier assumindo a titularidade, no lugar de Guga. No duelo com o Bolívar, o lateral-direito saiu com dores no pescoço e na cabeça. Ele treinou normalmente nesta sexta-feira (22), mas deve ficar fora, segundo o site 'ge'.