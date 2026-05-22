Treino do Fluminense nesta sextaFoto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pensando no jogo decisivo da próxima quarta-feira (27) contra o La Guaira (VEN), pela Libertadores, o Fluminense irá poupar alguns titulares diante do Mirassol, neste sábado (23), no Maião, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o meia Savarino e o atacante Canobbio sejam preservados por Zubeldía.

A expectativa é que Serna e Soteldo ocupem as vagas entre os titulares. Outra possível mudança para encarar o Leão Caipira é Samuel Xavier assumindo a titularidade, no lugar de Guga. No duelo com o Bolívar, o lateral-direito saiu com dores no pescoço e na cabeça. Ele treinou normalmente nesta sexta-feira (22), mas deve ficar fora, segundo o site 'ge'.
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O jogo contra o La Guaira vale a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Para o Tricolor conseguir avançar de fase, será necessário vencer o time venezuelano, no Maracanã, e contar com uma derrota ou empate do Bolívar (BOL) diante do Rivadavia (ARG). Caso contrário, será eliminado.

No torneio continental, a equipe ocupa a terceira colocação, com cinco pontos. Já no Campeonato Brasileiro, o Tricolor está na terceira posição, com 30 pontos.
 