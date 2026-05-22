Lucho Acosta no jogo contra o Bolívar, na última quarta-feira (20)Lucas Merçon / Fluminense
O jogador se machucou contra o Flamengo, em 12 de abril, e retornou em 6 de maio, contra o Independiente Rivadavia. Dias depois, também atuou no confronto com o Vitória, e teve boas atuações em ambos os duelos, que terminaram empatados em 1 a 1 e 2 a 2, respectivamente.
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Contra o Bolívar, em que o time de Zubeldía foi abaixo, o meia conseguiu marcar o gol que abriu o placar, aos seis minutos.
O Tricolor volta a campo para enfrentar o Mirassol neste sábado (23), às 19h, no Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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