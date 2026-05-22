Lucho Acosta no jogo contra o Bolívar, na última quarta-feira (20) - Lucas Merçon / Fluminense

Lucho Acosta no jogo contra o Bolívar, na última quarta-feira (20)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/05/2026 14:51





O jogador se machucou contra o Flamengo, em 12 de abril, e retornou em 6 de maio, contra o Independiente Rivadavia. Dias depois, também atuou no confronto com o Vitória, e teve boas atuações em ambos os duelos, que terminaram empatados em 1 a 1 e 2 a 2, respectivamente.



LEIA MAIS: Vitória do Independiente Rivadavia ajudou o Fluminense? Confira Rio — O meia Lucho Acosta, do Fluminense, voltou de lesão há duas semanas e desde então, disputou cinco jogos. O atleta conseguiu marcar dois gols e uma assistência nas últimas três partidas, retomando a boa fase e voltando a se consolidar como uma peça essencial do meio-campo tricolor.O jogador se machucou contra o Flamengo, em 12 de abril, e retornou em 6 de maio, contra o Independiente Rivadavia. Dias depois, também atuou no confronto com o Vitória, e teve boas atuações em ambos os duelos, que terminaram empatados em 1 a 1 e 2 a 2, respectivamente.

Já na vitória sobre o Operário por 2 a 1, pela Copa do Brasil, Lucho marcou um gol e criou chances de perigo. O argentino também deu uma assistência contra o São Paulo, além de passes importantes quando o Tricolor também venceu por 2 a 1.



Contra o Bolívar, em que o time de Zubeldía foi abaixo, o meia conseguiu marcar o gol que abriu o placar, aos seis minutos.



O Tricolor volta a campo para enfrentar o Mirassol neste sábado (23), às 19h, no Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.